La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo ya no formará parte del programa de entretenimiento "¡Siéntese quien pueda!" de Univision, luego de varias semanas de especulaciones sobre su continuidad dentro del proyecto.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial que el conductor Jorge Bernal dio a conocer durante la emisión de este 22 de julio.

"Alejandra Jaramillo deja de ser parte del elenco regular de '¡Siéntese quien pueda!'. Le agradecemos la entrega, el talento y todos los momentos que compartió con este equipo y, sobre todo, con ustedes, nuestro público", señala el comunicado.

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Asimismo, la producción expresó sus mejores deseos para la ecuatoriana en sus próximos proyectos.

Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese Quien Pueda.

Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público.#Clippeo pic.twitter.com/jSUnMCEqKh — Univision (@Univision) July 22, 2026

La salida de Jaramillo ocurre después de la polémica que generaron sus comentarios durante el Mundial de Futbol 2026, cuando celebró la derrota de la selección mexicana frente a Inglaterra y compartió varios mensajes en sus redes sociales burlándose del resultado 3-2.

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Alejandra Jaramillo confirma su salida: "No ha sido nada fácil"

Momentos después del pronunciamiento, Alejandra Jaramillo confirmó su salida de "¡Siéntese quien pueda!" a través de un video en el que, con un semblante tranquilo, expresó: "No sigo más en Siéntese quien pueda. Quiero arrancar agradeciéndoles a todos ustedes sus palabras de aliento".

La conductora mencionó que no ha sido un proceso fácil, pues desde pequeña soñaba con convertirse en comunicadora y estar frente a las cámaras. "Hay un tiempo para todo debajo del cielo. Todo tiene su momento", señaló.

Asimismo, explicó que tuvo que guardar silencio durante este periodo y que ha enfrentado diversos sentimientos mientras aprende a manejarlos, incluso en situaciones que considera injustas, pero que forman parte de la vida.

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"Hay dos cosas con las que me quedo bastante tranquila: una, mis intenciones de corazón. Estoy tranquila con mi actuar y mis disculpas, que generaron muchos cuestionamientos", expresó.

Jaramillo también aclaró que sus disculpas no fueron obligadas, sino que fueron una decisión personal, y que tuvo que seguir ciertos procedimientos para poder expresarlas.

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"Quiero ratificarlas: yo pedí disculpas si ofendí a alguien y eso lo sostengo. Lo sostengo con carácter, con firmeza y con amor, cada acción que he tenido, porque el futbol es eso: algarabía, pasiones. Si eso no se pudo entender, entonces el problema no es el futbol", afirmó.

La presentadora aseguró que continuará adelante, enfocada en su trabajo y agradecida por el apoyo recibido. En la publicación también escribió: "Amigos, el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y el amor. Todo va a estar bien".

Finalmente, pidió a su comunidad compartir mensajes de amor y evitar fomentar el odio.

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¿Qué dijo Alejandra Jaramillo sobre la derrota de México?

"No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao. Bye, bye. Sayonara. Arrivederci", fue uno de los mensajes que publicó en su Instagram.

Ante las críticas, la conductora eliminó las publicaciones, pero la controversia continuó en redes sociales, donde usuarios pidieron su salida y solicitaron a TelevisaUnivision tomar medidas.

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Más tarde, la también actriz ofreció una disculpa pública en sus redes , donde aseguró que ama y respeta a México, país que, recordó, le abrió sus puertas hace cuatro años cuando trabajó en Estados Unidos.

"México es un país que amo y respeto profundamente, tengo amigos mexicanos", expresó.

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Asimismo, recordó que el país la apoyó cuando participó en un reality y finalmente reconoció que sus comentarios fueron un error.

"No lo quiero justificar, solo quiero pedirte de todo corazón disculpas sinceras", señaló.

Jaramillo explicó que, cuando México derrotó a Ecuador en un partido previo al encuentro contra Inglaterra, ella recibió burlas por parte de algunos internautas, pero decidió tomarlas como parte del ambiente de rivalidad deportiva.

"Yo estaba intentando seguir así con esa misma pasión, pero todo se salió un poco de control y se pudo malinterpretar", consideró.

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Finalmente, aseguró que sus comentarios no tuvieron la intención de ofender al país ni a sus habitantes.

"Si lo soy bien honesta, nunca hubo ni una ofensa ni un insulto ni un maltrato hacia nadie de México como nación, hacia México como país", concluyó.