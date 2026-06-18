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Pachuca, Hidalgo. - Autoridades de Hidalgo y Querétaro mantienen la búsqueda de cuatro personas que viajaban en una embarcación en la presa Zimapán, a la altura de la comunidad de Loma Bonita, perteneciente al estado de Querétaro, donde el bote naufragó y dejó, de manera preliminar, una persona fallecida, cuatro desaparecidas y un sobreviviente.
De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron durante la madrugada de este jueves, en que la embarcación que transportaba a seis personas con destino al estado de Hidalgo volcó, por lo que se activaron los protocolos de emergencia.
Tras el incidente, elementos de Protección Civil de Cadereyta, así como corporaciones de auxilio del estado de Hidalgo, se trasladaron al sitio. Durante las labores de rescate fue localizada una persona con vida, mientras que otra fue recuperada sin signos vitales. En tanto, cuatro personas continúan en calidad de desaparecidas.
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En la zona se mantiene un operativo de búsqueda encabezado por personal de Protección Civil y equipos de buzos especializados provenientes de Querétaro e Hidalgo. Hasta el momento, las personas desaparecidas no han sido localizadas.
Las autoridades no han dado a conocer las causas que originaron el accidente; sin embargo, se informó que la Fiscalía General del Estado de Querétaro inició las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
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En las labores de apoyo participan elementos de Protección Civil de Tecozautla y Zimapán, así como corporaciones queretanas que continúan con las acciones de búsqueda y rescate en la presa.
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dmrr
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