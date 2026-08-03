El menor dinamismo del consumo no ha frenado la demanda por espectáculos en vivo en México y la industria mantendrá una trayectoria de crecimiento durante 2027, aunque a un ritmo más moderado que el observado tras la pandemia, aseguró Ticketmaster México.

La directora general de Ticketmaster México, Ana María Arroyo, señaló que el mercado mexicano continúa mostrando fortaleza, impulsado por la alta demanda de conciertos y eventos masivos, luego del efecto que tuvieron giras internacionales como las de Bad Bunny y Shakira.

“Es una industria super sólida que sigue creciendo, probablemente no a los ritmos que vimos después de la pandemia, pero sigue mostrando fortaleza”, dijo en reunión con medios por motivo del 35 aniversario de la firma en el país.

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Arroyo informó que Ticketmaster ha invertido más de mil millones de dólares en tecnología a nivel global durante los últimos diez años. Precisó que los recursos se han destinado al desarrollo de plataformas digitales, protección de datos, métodos de pago, herramientas para bloquear bots y sistemas de ciberseguridad, con el objetivo de reforzar la seguridad del proceso de compra y del boletaje digital.

La directora general de Ticketmaster México indicó que la digitalización también ha fortalecido la seguridad del boletaje, ya que la empresa únicamente puede garantizar la autenticidad de las entradas que permanecen dentro de cuentas oficiales de la plataforma.

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La directiva destacó que, desde su llegada a México, Ticketmaster ha vendido más de 500 millones de boletos, mientras que actualmente distribuye alrededor de 26 millones de entradas al año para conciertos, eventos deportivos, teatro y espectáculos familiares.

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Añadió que México ya se ubica entre los 10 mercados más importantes para Ticketmaster a nivel mundial y comparte con Brasil el liderazgo de la empresa en América Latina, siendo de los mercados más atractivos para la realización de conciertos de grandes artistas, además de una amplia oferta de entretenimiento distribuida en las principales ciudades del país.

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Explicó que, además de la cercanía con Estados Unidos, la capacidad de la Ciudad de México para atraer giras y espectáculos internacionales ha fortalecido la posición del país dentro de la industria.

Arroyo explicó que la transición hacia el boleto digital comenzó hace aproximadamente dos años y medio y, desde entonces, se han escaneado más de 35 millones de boletos electrónicos en México.

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“Para combatir ambos problemas, utilizamos herramientas de aprendizaje automático, límites en la compra de boletos y mecanismos para detectar ataques automatizados o bots durante las ventas”, señaló.

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