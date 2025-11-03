Más Información

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcó su lucha contra el crimen

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a "guerra contra el narco de Calderón"

México registró más de 111 mil bloqueos de con troyanos bancarios entre agosto de 2024 y junio de 2025, de acuerdo con el más reciente Panorama de Amenazas elaborado por.

Según la firma, aunque el número total de en América Latina cayó 45.5% respecto al periodo anterior, la amenaza no desaparece: los ciberdelincuentes han cambiado su estrategia y se están enfocando en los dispositivos móviles.

En total, la región acumuló 1.8 millones de intentos de infección bloqueados, lo que equivale a un promedio de unos 5 mil por día.

Kaspersky advierte que, a medida que las personas utilizan más sus teléfonos para realizar o pagos, los ataques se desplazan del entorno tradicional de las computadoras hacia los smartphones.

El informe detalla que en 2025 se detectaron tres familias activas de troyanos bancarios para Android, frente a solo una en el periodo anterior. Los nombres más comunes entre las amenazas actuales son Trojan-Banker.AndroidOS.Agent, Mamont y Creduz, todos diseñados para interceptar credenciales bancarias y robar fondos directamente desde las aplicaciones financieras del usuario.

“La migración al entorno móvil viene acompañada de una rápida evolución técnica. Los han desarrollado ataques de Sistema de Transferencia Automatizada (ATS) que permiten el robo de dinero sin intervención del usuario, y el uso de Herramientas de administración remota que otorgan control total del dispositivo. Esto demuestra que el no solo se ha adaptado, sino que ahora marca las nuevas tendencias de amenazas móviles en la región”, dijo el director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky para América Latina, Fabio Assolini.

La compañía dijo que el caso del troyano Grandoreiro ilustra esta evolución, pues en 2023, este malware disparó los incidentes de en toda la región. Así, tras la detención del grupo criminal que lo operaba, los ataques disminuyeron, pero nuevas variantes siguen surgiendo. Para los expertos, esto muestra que la resiliencia de los delincuentes es notable y la lucha contra el cibercrimen se mantiene constante.

Kaspersky recomienda reforzar las prácticas de seguridad digital con acciones básicas: evitar abrir enlaces o archivos de remitentes desconocidos, mantener todos los programas actualizados, usar contraseñas fuertes y únicas, activar la autenticación en dos factores y contar con soluciones de seguridad confiables en y .

Además, la firma sugiere invertir en educación digital continua, dado que los fraudes evolucionan tan rápido como las herramientas para detectarlos.

