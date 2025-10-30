Si estabas esperando una buena oferta para cambiar de celular, este puede ser el momento.El Samsung Galaxy S25 Ultra, uno de los teléfonos más potentes de la marca, está con descuento y meses sin intereses en México, y se puede encontrar en dos versiones que valen mucho la pena:

Galaxy S25 Ultra (512 GB con S-Pen) — $20,599 MXN (–43 % en Amazon México) 👉 Ver en Amazon México

— $20,599 MXN (–43 % en Amazon México) Galaxy S25 Ultra (1 TB Titanium Black) — $22,499 MXN (–18 % en Mercado Libre) 👉 Ver en Mercado Libre

Aunque la diferencia entre ambas versiones es de menos de $2,000 pesos, la de 1 TB ofrece el doble de espacio, algo muy útil si grabas video, tomas muchas fotos o usas el teléfono para trabajar.

El motivo por el que el descuento de Amazon parece mayor es simple: cada tienda usa una base distinta para calcularlo. Amazon aplica el porcentaje sobre el precio de lanzamiento, mientras que Mercado Libre lo calcula con base en su precio promedio actual. En la práctica, los precios finales son muy similares y ambos representan un descuento significativo para este celular premium.

FOTO: AMAZON/SAMSUNG

Características principales del Galaxy S25 Ultra

Ambas versiones comparten el mismo hardware: procesador Snapdragon 8 Elite (3 nm) y 12 GB de RAM, lo que garantiza un desempeño fluido incluso con tareas exigentes como edición de video, juegos o multitarea.La diferencia principal está en el almacenamiento: con 512 GB tendrás suficiente para el uso diario, pero si grabas en 4K o 8K o manejas archivos pesados, la versión de 1 TB es una inversión más cómoda a largo plazo.

El Galaxy S25 Ultra mantiene su cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada de sensores de 50 MP y 10 MP que permiten un zoom óptico de hasta 10x.Las fotos nocturnas tienen mejor detalle y color gracias a la función Nightography, y el reconocimiento de objetos mejora los tonos de piel y la exposición.

La batería puede alcanzar hasta 31 horas de reproducción de video, con carga rápida y gestión inteligente de energía, ideal para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa o usan el celular para trabajar.

El S25 Ultra integra Galaxy AI, el sistema de inteligencia artificial de Samsung que hace mucho más que responder comandos.Puede transcribir llamadas, traducir conversaciones en tiempo real y buscar en pantalla con solo hacer un círculo sobre el texto o la imagen que quieras consultar. También se sincroniza con otros dispositivos del ecosistema Galaxy, como relojes, anillos y tabletas.

¿Cuál conviene más, el de 512 GB o el de 1 TB?

En precio, la diferencia entre ambos modelos es pequeña, pero la de 1 TB duplica la capacidad de almacenamiento.Si usas el teléfono para trabajo, contenido o grabaciones, vale la pena pagar un poco más. Si tu presupuesto es más limitado, la versión de 512 GB sigue ofreciendo una buena relación costo-beneficio, sólo tendrás que ser un poco más consciente de la cantidad de archivos que guardas,.

El Galaxy S25 Ultra sigue siendo uno de los celulares más completos y duraderos de 2025, y ahora se puede conseguir con precios mucho más accesibles y pagos a meses sin intereses.Ya sea en su versión de 512 GB o 1 TB, noviembre es un buen momento para comprarlo sin pagar el precio de lanzamiento.