La promoción de jueves de 2x1 en Ticketmaster está de regreso para salvar nuestro bolsillo y asegurar que no nos quedemos en casa viendo los videos del concierto en redes sociales.

Para que no pierdas tiempo buscando entre cientos de opciones, seleccionamos 3 conciertos imperdibles que sí o sí valen la pena aprovechar hoy mismo.

El plan ya lo tienes: prepara la tarjeta, elige a tu acompañante favorito y descubre cuáles son los shows que no puedes dejar pasar.

3 conciertos para aprovechar el 2x1 en Ticketmaster

Jesse & Joy

Con casi dos décadas marcando la pauta del pop acústico y romántico en español, los hermanos Huerta saben perfectamente cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia.

Los Ángeles Azules

Ver a Los Ángeles Azules en vivo ya no es solo ir a un concierto de cumbia; es formar parte de un fenómeno cultural que pone a bailar desde al más rockero hasta al más popero. Tras su participación en la inauguración del Mundial, la icónica agrupación de los hermanos Mejía Avante demuestra por qué sigue estando en la cima.

Paty Cantú

Paty Cantú es una de las cantautoras más destacadas del pop mexicano contemporáneo. Originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera musical como integrante del dúo Lu antes de emprender un exitoso camino como solista, consolidándose gracias a su talento para componer y su estilo fresco que combina pop, balada y sonidos urbanos.