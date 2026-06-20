Los corredores turísticos de la Ciudad de México tienen trabajos pendientes, los cuales concluirán hasta que termine el Mundial de Futbol.

El 10 de junio la Secretaría de Turismo de la capital informó sobre las Rutas del Corazón: Corredores Turísticos de la Ciudad como parte de una estrategia de mejoramiento urbano para recibir a visitantes locales y extranjeros.

Las intervenciones se realizarían en Centro Histórico, Garibaldi-Lagunilla, Tlatelolco-La Villa, Chapultepec-Zona Rosa, San Ángel-Coyoacán y Estadio Ciudad de México.

Lee también Tras festejos por triunfo de México, retiran 40 toneladas de basura en el Zócalo y el Ángel; atienden jardineras y áreas verdes

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que aún no están listas todas las intervenciones para algunas de estas rutas, como es el caso de la instalación de un módulo de información turística en la estación de trenes de Buenavista, el cual no se encontró en el interior ni en el exterior del lugar. Incluso, varios trabajadores del Gobierno local con chaleco guinda confirmaron que no había tal módulo en la zona.

Afuera de la estación del Metro La Villa también se colocó otro módulo, sobre Calzada de Guadalupe; sin embargo, el nuevo baño público de un costado está cercado con rejas de metal, cubierto con plástico y hay varios costales blancos con material alrededor. Sí funciona el paradero del Turibús a unos metros del lugar.

[Publicidad]

El módulo de información afuera de la estación del Metro La Villa está en funcionamiento, pero el nuevo baño público todavía sigue fuera de servicio Foto: Santiago Cadena/El Universal

Interrogada sobre los trabajos pendientes en los corredores turísticos, la secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, indicó a este diario que tuvieron que parar las obras para no interferir con las actividades mundialistas.

Lee también Alcaldesa de Ecatepec inaugura repavimentación de avenida Pichardo Pagaza; inversión asciende a 13 mdp

“Están los módulos en Garibaldi, en Xochimilco, pero por Protección Civil y como hay tanta gente, preferimos parar las obras”, señaló. Los trabajos se reactivarán hasta que concluya el evento deportivo en la Ciudad.

[Publicidad]

Entre las acciones inmediatas previstas para estos corredores, de acuerdo con la dependencia, están la instalación de módulos de información turística, la expansión del sistema de sanitarios públicos autolimpiables, la creación y adecuación de paraderos de transporte turístico, así como el mejoramiento de cruces peatonales y el desarrollo de senderos compartidos entre peatones y bicicletas.

De igual manera, dijo que sobre la instalación de siete nuevos módulos de información en zonas estratégicas, como avenida de la República, Parque de la Bombilla, Zona Rosa, estación de trenes de Buenavista, el centro de Xochimilco, Garibaldi y Metro Basílica.

Lee también Mercado de Cuemanco tiene obras inconclusas y filtraciones

[Publicidad]

En el camino peatonal al corredor turístico de Garibaldi, sobre Eje Central, se constató la presencia de personas en situación de calle. Incluso, todavía no terminan las obras en las entradas de la estación del Metro Garibaldi/Lagunilla, por lo que hay lonas, tablas y material de construcción en el edificio abandonado donde alguna vez estuvo el cine Mariscala.

“Nos venimos caminando sobre la avenida [Eje Central] desde Bellas Artes. Hay mucho indigente y no huele muy bien, pero entendemos, también venimos de Latinoamérica”, comentó Juan Guillermo, turista colombiano.

Otro de los corredores turísticos importantes para la capital es la Zona Rosa; sin embargo, la calle de Génova tiene una fuerte presencia de comercio ambulante, montado con mesas improvisadas, lonas y rejas sobre el paso peatonal. Ante ello, los turistas y locales tienen que ir sorteando los puestos.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.