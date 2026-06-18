A dos semanas de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el nuevo Embarcadero Cuemanco en Xochimilco, comerciantes no han podido ingresar al mercado debido a que se han presentado filtraciones y goteras derivado de las lluvias de la temporada, además de que las obras continúan.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que los trabajadores continúan con las obras; cargaban láminas y materiales de construcción.

También se apreció que había personal utilizando taladros y herramientas afuera del mercado y en unas escaleras exteriores.

El 3 de junio, la jefa de Gobierno inauguró la rehabilitación integral del Embarcadero Cuemanco, donde se invirtieron 90 millones de pesos para beneficiar a más de 2 mil familias, 216 trajineras y más de medio millón de visitantes que llegan cada año a la zona.

Se informó que como parte de los trabajos se instalaron luminarias led, se construyó desde cero la zona de embarcaderos y del mercado y se rehabilitó un corredor de 15 mil metros cuadrados.

Además, se abrió un módulo de información turística y se instaló una torre hidro-botánica que funcionará como captador de agua de lluvia,

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En el recorrido se constató que los locatarios del mercado deben vender sus productos afuera de él, en la zona del estacionamiento, en carpas blancas.

Un vendedor de quesadillas y bebidas comentó que algunos turistas deciden no acercarse al lugar al observar que continúan los trabajos y ver los negocios instalados en el estacionamiento.

“Es difícil porque piensan que no está listo, que por cierto no está listo, y obviamente no se quedan aquí”, expresó.

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El comerciante mencionó que actualmente trabajan en carpas al exterior del mercado porque personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) les indicó que en el interior había filtraciones y goteras que afectan los productos que ofrecen.

“Pero los ajolotes se ven bonitos; nuestras ventas, bien gracias”, comentó el vendedor entre risas.

Añadió que tenían la esperanza de tener una mayor afluencia de visitantes tras la inauguración del Embarcadero Cuemanco; sin embargo, hasta el momento no han registrado el incremento que esperaban.

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