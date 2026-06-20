Un hombre fue asesinado a tiros la madrugada de este sábado afuera de un bar ubicado en la Plaza Garibaldi, alcaldía Cuauhtémoc; la Policía capitalina detuvo a cuatros sujetos por estos hechos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la víctima fue atacada a tiros de manera directa afuera del establecimiento ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Honduras, tras lo cual corrió a refugiarse al interior del negocio, donde perdió la vida.

Tras el ataque, policías realizaron labores de investigación y el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico.

Tras una revisión, les hallaron paquetes con kilo y medio de marihuana y un arma de fuego. Foto: Especial

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Los uniformados ubicaron que los sospechosos huyeron a bordo de un auto gris, pero luego volvieron al lugar, seguidos de una camioneta azul y un sujeto en una motoneta, por lo que se les acercaron y tras una revisión les hallaron paquetes con kilo y medio de marihuana y un arma de fuego.

Los cuatro sujetos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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La Plaza Garibaldi es sede de un Fan Fest por la Copa Mundial de Futbol.

vr/cr