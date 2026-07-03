Tras la alerta de viaje que emitió a sus ciudadanos el gobierno de Reino Unido por los riesgos de aglomeraciones y robos ante el partido entre México e Inglaterra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es seguro visitar nuestro país.

Destacó que el Gobierno capitalino ha anunciado la colocación de más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma para evitar congregaciones, como parte de las medidas de seguridad tras el fallecimiento de cuatro personas en los festejos por la victoria de México sobre Ecuador, el pasado martes.

“Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema. Por supuesto, a partir de lo que ocurrió el martes de la celebración y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el Gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma, para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma.

“Pero es seguro viajar a México, no tiene ningún problema, lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial”, enfatizó.

La Mandataria llamó a los aficionados a actuar de forma responsable y evitar el exceso en el consumo de alcohol.

“El llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, pues a actuar de manera responsable. Hay que confiar en la gente, evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable. Y con el Gobierno de la Ciudad se están haciendo varios mecanismos para evitar estas aglomeraciones que puedan llevar a la situación que se vivió el martes.

[Publicidad]

“Y apelar a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos, y de los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando”, enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.