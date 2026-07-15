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Naucalpan, Méx.- La volcadura de un tráiler en el bajo puente de Periférico Norte, sobre Circuito Metalúrgicos, a la altura de Las Marinas, provoca tránsito intenso en la zona la tarde de este miércoles
Elementos de la Guardia Municipal acudieron al sitio para resguardar el área, mientras autoridades de tránsito cerraron la circulación en el bajo puente para permitir las maniobras de atención y el retiro de la unidad.
El cierre afectó la circulación en los carriles cercanos y generó filas de vehículos en la salida a Periférico Norte.
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Continúan las maniobras para retirar el tráiler. El tránsito permanece afectado en la zona, por lo que se hizo un llamado a los automovilistas a tomar vías alternas.
Se prevé que los trabajos para el retiro de la unidad de carga continúen durante un par de horas más.
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vr/rmlgv
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