México necesita más inversión para crecer de manera sostenida en las siguientes décadas, consideró BlackRock, el fondo de inversión que maneja 15 mil millones de dólares en todo el mundo.

“Se necesita inversión; tenemos una firme convicción de que entre más crezcan las economías en general, nosotros vamos a participar en ese crecimiento para capitalizarla”, dijo el director general en México, Sergio Méndez, durante la presentación de las Perspectivas Globales de Medio Año del BlackRock Investment Institute (BII).

Mencionó que ven que se está tratando de fomentar un ambiente propicio para la inversión con iniciativas para que México pueda aprovechar esa oportunidad.

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“El sector energético en México es la gran oportunidad”, aseguró al comentar que el gobierno federal está centrado en eso.

Además, mostró interés por la parte de inversiones en logística por la coyuntura que se tiene con la ubicación geográfica.

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Para ello, consideró importante centrarse en las certidumbres más que en las incertidumbres porque esas se miden y se pide una prima de riesgo.

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En su opinión, en el caso de México se están haciendo muchos esfuerzos para hacerlo.

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“Mientras que se vayan destapando estas estrategias, creo que el apetito sigue en México y en la parte energética más; vimos las subastas que ha habido de generación de energía que ya fueron tremendamente exitosas y hay muchas empresas que quieren participar porque es una certidumbre”, ponderó.

Sergio Méndez, director general de BlackRock en México, afirmó que el sector energético ofrece la mayor oportunidad de inversión para el país. Foto: Especial

Subrayó que no sólo en el caso del gobierno mexicano, sino a todos se les pide que generen las condiciones para poder cumplir con la responsabilidad fiduciaria de los fondos.

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En ese contexto, estimó que para el T-MEC, lo mejor hubiera sido tener un mapa de largo plazo, pero están viendo que México y Estados Unidos tienen una relación muy interconectada y deshacerla sería complejo, por lo que a nadie le conviene.

“Con T-MEC o no T-MEC hay mucha presencia extranjera”, expresó al señalar sectores como el eléctrico, data center, y logística.

No dejaremos de ser gestores de activo, dice BlackRock

Por otro lado, Sergio Méndez afirmó que BlackRock nunca dejará de ser un gestor de activos.

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Así lo manifestó al referirse a los más recientes planes de la empresa que se comentaron durante la conferencia con analistas para presentar los resultados del segundo trimestre del 2026.

Según se pretende tokenizar productos de inversión de largo plazo, incluidos los ETF de iShares que son fondos de inversión que cotizan en la bolsa de valores creados y gestionados por BlackRock, con el objetivo de que los inversionistas puedan adquirirlos directamente desde sus billeteras digitales, sin abandonar el ecosistema de criptomonedas y stablecoins.

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“Lo que se pretenden hacer ahora es de alguna manera tratar de ayudar a las personas a tener una mayor conformación de su portafolio de una forma más completa para su futuro", explicó.

Claudia Sheinbaum se reúne con Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners (07/04/2026). Foto: @Claudiashein

Para tener un portafolio completo se necesita una oferta completa, estableció.

“Estamos tratando de hacer justamente eso: acompañar a los ahorradores para transformarlos como inversionistas, para poderles ofrecer un portafolio completo con la asesoría que tenemos”, detalló.

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De ahí que reiteró: “No vamos a dejar de ser nunca un gestor de inversión por naturaleza”.

Indicó que la visión del Consejo de Administración y el Consejo Ejecutivo de la empresa, es que la tecnología juega un rol importante.

“No podemos dejar de ver que la capacidad de procesamiento de información en cuanto a datos, los sistemas que tenemos como Aladdin, todo eso da una mejor decisión”, puntualizó.

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Destacó que al tener esos datos de manera enlazada con la mejor oferta del mercado se puede conformar un portafolio completo de inversión.

Refirió que Aladdin nació en BlackRock como una herramienta tecnológica en 1988.

Foto de una conferencia de 2024 de Sheinbaum con la empresaria y coordinadora de los Diálogos por la Transformación en temas económicos, Altagracia Gómez, y Sergio Méndez. Foto: X @Claudiashein

Pero, enfatizó que para medir los riesgos, se requiere un procesamiento de datos y esa es la parte que se está generando.

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“Estamos complementando para ponernos mejor frente a las diferentes economías en las que estamos presentes para dar un mejor servicio; eso es lo que estamos haciendo, lógicamente el perfil de la compañía va cambiando.”, manifestó.

Méndez recordó que la parte de la tecnología tuvo una participación en los resultados de la empresa de alrededor del 15%.

“Viene de esa parte creciendo porque todas las empresas están invirtiendo en la tecnología”, subrayó al advertir que en un año será más preponderante de lo que es ahora.

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Así, justificó, están preparando a la empresa para lo que viene.

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gs/mcc