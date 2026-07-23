Ante la temporada de lluvias en el país, la Secretaría de Salud (Ssa) hizo un llamado a la población a fortalecer las medidas de prevención contra el dengue y chikungunya mediante acciones sencillas y permanentes en viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios.

Explicó que durante esta temporada las autoridades de salud, municipales, comunitarias y educativas fortalecen las acciones de orientación dirigidas a la población para mantener entornos limpios, eliminar criaderos y fomentar la participación de familias, escuelas, colonias y municipios en la prevención del dengue y chikungunya.

Por ello, exhortó a la población a poner en práctica el Plan de Acción: Cinco pasos para un hogar sin mosquitos, que contempla el cubrimiento de tinacos, cubetas y recipientes que almacenan agua; lavar y voltear los objetos que puedan acumular agua, tirar todo aquello que no se utilice y pueda convertirse en criadero, cortar la maleza en patios, jardines y alrededores de la vivienda y limpiar patios, azoteas y espacios comunes.

Recomendó acudir a la unidad médica más cercana ante la presencia de fiebre acompañada de dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o articular, salpullido, náuseas o malestar general, dolor abdominal intenso, vómito persistente o sangrado.

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