La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que una supuesta campaña en contra de su gobierno “ha arreciado” en las redes sociales, con más dinero y personas influencers.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que su administración trabaja y “está dando resultados”.

“Ha arreciado la campaña en contra nuestra, y es muy fácil detectarlo porque son muchas cuentas que tienen muy pocos seguidores y que ahí te das cuenta que son los llamados ‘bots’. Entonces, cada vez hay más, ahí es donde sabes si le están metiendo dinero o no a una campaña”, dijo.

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Comentó que su aprobación está cerca del 70% de acuerdo con algunas encuestas y tiene que ver con “una conciencia de la gente” que no se deja llevar por noticias falsas.

“Para mí lo más importante es que la gente sepa que estamos haciendo nuestro trabajo, que damos resultados y que hay honestidad. Si no hubiera eso, no te daríamos el apoyo de la gente “, expresó la Presidenta.

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