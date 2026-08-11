La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó la seguridad a inspectores, productores y empacadores de aguacate de Michoacán, mexicanos y estadounidenses, luego de que Estados Unidos reanudó el sábado parcialmente la exportación.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo dijo que se mantiene de manera permanente una mesa para garantizar la exportación del aguacate.

“Hubo una reunión en la embajada el viernes. Sin informarnos [Estados Unidos] tomó esta decisión [de suspender el trabajo en Michoacán de] las distintas instituciones que tienen que ver con la inspección del aguacate (...) Los que plantearon, que no lo informaron previamente, es que algunos de estos inspectores habían tenido amenazas.

“Hay una zona en donde se tiene mayor vigilancia, que está alrededor de Uruapan, en donde bajó mucho la extorsión, pero hay otra zona en donde en el último mes habían crecido temas como la extorsión”, dijo al destacar un encuentro de dependencias con productores y empacadores para atender el tema.

Comentó que en el encuentro se planteó que algunas personas habían recibido algunas amenazas “y se les va a dar toda la seguridad”.

“Y esta mesa se queda de manera permanente para garantizar la exportación del aguacate y también que todas las personas tengan seguridad”, expuso la presidenta.

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Sobre el grupo criminal que podría estar detrás de las amenazas señaladas por Estados Unidos, la Presidenta pidió que este tema lo informe la Secretaría Seguridad.

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