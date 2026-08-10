Culiacán, Sin. - El enfrentamiento que sostuvieron elementos de la Guardia Nacional con un grupo armado, en el sector Scally, de la ciudad de Los Mochis, generó temor entre feligreses que asistieron a una ceremonia religiosa en el templo de Nuestra Señora de Fátima, cuyo párroco, que daba su sermón, ordenó cerrar las puertas y refugiarse.

Fue a través de un video divulgado en las redes sociales como se conoció que el pastor de la grey católica, el padre Joel Valdez Villegas, al percatarse de la inquietud de los asistentes a una misa fúnebre por los sonidos de las balas, suspendió su intervención y los conminó a no abandonar la iglesia y a resguardarse.

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🚨⛪ Bal@c3ra entre elementos de la GN y hombres arm@d0s interrumpe misa en Los Mochis, Sinaloa.



Las personas que se encontraban en misa quedaron en medio de la situación y buscaron refugio ante el t3m0r.



Los asistentes vivieron momentos de tensión; el sacerdote pidió… pic.twitter.com/EqoMyNdTLr — NoPasaNadaMX (@NoPasaNada_mx) August 10, 2026

El párroco ordenó cerrar las puertas del recinto religioso y pidió a los asistentes guardar la calma y no alterarse, ante las continuas detonaciones que se escucharon, derivadas de una persecución de civiles armados por fuerzas federales que culminó con la detención de ocho personas armadas con fusiles automáticos.

La noche del domingo pasado, en el sector Scally de la ciudad de Los Mochis, elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos por un grupo armado, lo que generó una larga persecución con intercambios de disparos, la cual culminó en el cruce del boulevard Antonio Rosales y la calle Alfonso Cano, donde los civiles se impactaron contra un árbol.

En ese lugar, fueron detenidos ocho personas del sexo masculino armados con fusiles automáticos, tres de ellos resultaron lesionados por el impacto de la camioneta en que viajaban con un árbol y un cuarto, presentó heridas de bala por el enfrentamiento.

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