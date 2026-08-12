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La Paz.- Una niña fue rescatada por pescadores luego de quedar a la deriva sobre una tabla de paddle frente a Playa Punta Arena, en el municipio de La Paz, después de que los fuertes vientos y la corriente la alejaran de la costa.
Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando la menor se encontraba con su padre realizando la actividad acuática y, de acuerdo con relatos de testigos, las condiciones del viento comenzaron a desplazarla repentinamente mar adentro.
El padre intentó alcanzarla y recuperar la tabla, pero la fuerza de la corriente dificultó que pudiera regresar con la menor hacia la playa.
La niña permaneció sobre la tabla, que continuó alejándose de la costa.
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Pescadores que navegaban por la zona fueron alertados por el padre que seguía intentando llegar a ella y comenzaron a aproximarse.
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La embarcación llegó y consiguieron subirla y ponerla a salvo.
El rescate quedó registrado en video. En las imágenes se observa a la niña sola sobre la tabla, alejada de la costa, y el momento en que los pescadores se aproximan para auxiliarla.
La menor fue rescatada en buenas condiciones y posteriormente pudo reunirse con su familia.
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