Trabajadores petroleros informaron que tres de sus compañeros del área de Tuberías resultaron heridos con quemaduras cuando realizaban labores de mantenimiento en la planta de alquilación de la refinería Antonio Dovalí Jaime, de Salina Cruz.

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El incidente, dijeron, ocurrió como a la una de la tarde de este martes, cuando sobrevino “una pequeña explosión” en las cercanías del área donde trabajaban los petroleros de la sección de Tuberías. “Vimos que fueron trasladados de inmediato al hospital de Pemex”, indicaron.

Mediante un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que el incidente fue controlado y que la salud de los trabajadores es estable.

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