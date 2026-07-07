Habitantes del fraccionamiento Villa de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron el retiro de una puerta peatonal que, aseguran, permaneció instalada durante más de una década como parte de un esquema de seguridad comunitaria para proteger a los residentes.

De acuerdo con los vecinos, el retiro de la estructura fue realizado por personal de la alcaldía, acompañado de funcionarios territoriales, sin que existiera un proceso de consulta o consenso con la comunidad. Los habitantes señalaron que la acción fue ordenada por autoridades de la demarcación y ejecutada por personal de las áreas de Gobierno, Jurídico y la Territorial Zona 1.

Según la versión de los inconformes, la puerta formaba parte de un sistema de control de acceso que permanecía abierta durante el día para permitir el libre tránsito de peatones y estudiantes de una escuela cercana, mientras que por las noches era cerrada como medida preventiva ante los problemas de inseguridad registrados en la zona.

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Los vecinos también expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad en la demarcación y señalaron que la decisión resulta contradictoria ante la percepción de inseguridad que prevalece entre la población.

Ante esta situación, anunciaron que acudirán a las instancias legales y administrativas correspondientes para solicitar la revisión del procedimiento y buscar la reinstalación de la infraestructura, al considerar que formaba parte de un mecanismo de protección comunitaria respaldado por la participación ciudadana.

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LL/cr