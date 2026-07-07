Gerardo Fernández Noroña, informó que impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que lo declaró responsable de cometer violencia política en razón de género contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

Ello al argumentar que la determinación del tribunal busca estigmatizarlo y afectar sus aspiraciones para presidir nuevamente la Mesa Directiva del Senado.

El senador por Morena dijo que recurrirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), siguiendo la misma ruta jurídica que, dijo, utilizó la propia alcaldesa para llevar el caso ante las instancias electorales.

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“Yo voy a impugnar ahora. Seguiré el camino que ella tuvo que seguir. Impugnaré ante la Sala Regional la decisión del Tribunal Electoral de Michoacán”, expuso en una video charla.

Fernández Noroña dijo que el caso tiene un trasfondo político y acusó a sus adversarios de pretender utilizar la resolución para mantener una campaña en su contra.

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“Van a hacer un campañón para golpear, porque el San Benito de que soy violentador de mujeres ese lo tienen, y ahora con esto más van a seguir”, agregó.

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Aseveró que la sanción busca desacreditarlo públicamente y limitar sus posibilidades de competir por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores durante el próximo periodo legislativo.

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“¿Qué afectación puede hacerme una sanción como la que están planteando? Que siguen con su campaña de que soy misógino, el inscribirme en el padrón seis meses, buscar estigmatizarme y sobre todo impedir que yo pueda participar para la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el siguiente año”, indicó.

Cabe destacar que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió por unanimidad que Fernández Noroña incurrió en violencia política en razón de género en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

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Senador del PVEM acusa a Morena de solapar hechos con silencio

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar dijo que Morena solapa con su silencio cinismo, la hipocresía y la misoginia de Gerardo Fernández Noroña, ello luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, determinara que cometió violencia política en razón de género en contra de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

Recordó que para muestra de su hipocresía, ayer Morena y sus personajes condenaban el racismo en el Mundial con un mensaje contundente: “el odio y la discriminación jamás podrán disfrazarse de verdad ni de honestidad”.

“Qué curioso. Porque cuando la violencia política contra Grecia Quiroz ocurre en su propio país y uno de los señalados es uno de sus principales cínicos y sinvergüenzas, el discurso hipócritamente desaparece”.

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En sus redes sociales, el senador del PVEM dijo que es peculiar manera de entender el “gobierno de las mujeres”: un principio que parece aplicarse para todos, excepto para los de Morena.

“Mi reconocimiento a Grecia Quiroz por defender sus derechos y confiar en las instituciones. Ninguna mujer debe ser intimidada, descalificada o violentada por participar en la vida pública”, concluyó Melgar quien hace unas semanas encaró a Fernández Noroña y lo retó a ponerse una playera con la leyenda “Yo con Rubén Rocha”.

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bmc