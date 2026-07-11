El creador de contenido estadounidense de 21 años Darren Jason Watkins Jr, mejor conocido en redes como IShowSpeed, recibió un regalo del delantero número 7 del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, Cristiano Ronaldo, conocido como CR7.

Luego de la eliminación de la Selección de Portugal ante España en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un total de 0 a 1 anotación en la ronda de octavos de final, el jugador confirmó su despedida definitiva de las citas mundialistas.

En esta edición del torneo de futbol, Cristiano Ronaldo dejó un total de 3 anotaciones, con un doblete frente a Uzbekistán en la fase de grupos y uno más contra Croacia en la ronda de dieciseisavos de final.

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FOTO: EFE - Cristiano Ronaldo se marcha tranquilo de la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo da regalo a streamer IShowSpeed

El jugador le regaló un par de botas Nike Mercurial Superfly 11 "CR7 Gold Scorpion", utilizadas por el futbolista durante su paso por el Mundial 2026. El regalo le fue entregado en el juego entre Bélgica y España, en la ronda de cuartos de final.

De acuerdo con el creador de contenido, este par de zapatos es de edición limitada y solamente existen dos pares iguales en todo el mundo. Su reacción al recibir el obsequio quedó registrada durante su transmisión en vivo del partido.

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Este par de botas exclusivo de tonos dorados rinde homenaje al legado y a la racha histórica de "El Bicho", al convertirse en el primer jugador en la historia en anotar en seis torneos mundialistas consecutivos.

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"Ronaldo, te amo, te lo agradezco mucho... Atesoraré estos botines y jugaré bien en mi próximo partido. ¡Siu!", instó el creador. El diseño del calzado destaca por llevar una cubierta de oro metálico en la parte superior.

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Además, cuenta con detalles degradados en blanco y el logo de la marca en color rojo. También lleva un gráfico con la leyenda "CR7" escrita, una plantilla interna con la palabra "GOAT" escrita y una suela con placa air zoom roja.

El creador de contenido IShowSpeed es conocido en redes sociales por compartir su gran fanatismo por el jugador portugués y como era de esperarse, diversos internautas comentaron la escena en redes.

Algunos de los cometarios más populares fueron:

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" La persona que más ama a Ronaldo en el mundo".

"Puedes disparar como Ronaldo ahora".

"¡Estoy tan celoso, pero feliz por ti! ¡Te lo mereces!"

"Eso ya no es un regalo, es una pieza de museo. Speed debe seguir sin creérselo".

"No sigo a Speed ni soy fan de Ronaldo, pero qué bonito gesto con el que es probablemente su mayor fan".

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