[Publicidad]
Nueva York. Un grupo de personas protestó este martes en Nueva York por las muertes de los dos inmigrantes fallecidos a manos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) esta semana, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Joan Sebastian Guerrero.
"Justicia para Lorenzo, Joan y todas las víctimas del ICE", decía una gran pancarta que portaban los manifestantes esta tarde en la plaza de Foley Square, en el bajo Manhattan, después de la convocatoria de varias organizaciones proinmigrantes.
Activistas y grupos humanitarios han denunciado las muertes a tiros por parte de agentes del ICE dentro de sus vehículos: Salgado, que tenía 52 años y era padre de tres hijos, el 7 de julio en Houston (Texas), y Guerrero, de 26 años y padre de una niña, este lunes en Biddeford (Maine).
Lee también Recaudan más de 100 mil dólares para gastos fúnebres de colombiano asesinado por ICE; repatriarán el cuerpo de Joan Sebastian Durán
El Partido para el Socialismo y la Liberación, presente en la protesta de Nueva York, llamó a "defender a nuestros vecinos inmigrantes" en su cuenta de Instagram, y publicó un video donde se veía a una multitud corear consignas como "Donald Trump, seamos claros, los inmigrantes son bienvenidos aquí".
"Hoy, NYC está con Texas, Maine y todos los que se alzan contra el terrorismo del ICE", indicaba la convocatoria en redes sociales de la Coalición Inmigrante de Nueva York para esta tarde, que recordaba también a otras víctimas como Renee Nicole Good y Alex Pretti, fallecidos a menos del ICE a principios de año.
[Publicidad]
También se daban protestas hoy en la ciudad de Boston (Massachusetts), en la plaza Copley Square, donde otras personas portaban letreros que reclamaban justicia para los dos fallecidos así como "encarcelar a todos los agentes del ICE asesinos", recogía el medio local WCVB.
Mexicano es atropellado en Florida al intentar huir de un operativo; es la tercera muerte ligada al ICE
desa/rmlgv
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Pau Cubarsí luego de clasificar con España a la final del Mundial 2026: “El sueño sigue vivo”
Metrópoli
Excandidato de MC en Teotihuacán resulta herido tras ataque a balazos; reportan dos víctimas más con lesiones
Nación
IPN y estudiantes instalan ruta de negociación con la SEP; acuerdan cuatro mesas de trabajo para atender demandas
Deportes
¿Messi ganará el Mundial, pero perderá el cariño de los aficionados? La polémica que crece en redes
Noticias
Hallan a 16 niños ocultos en una casa de Ohio: autoridades dicen que eran “casi salvajes”
Deportes
¿Se cumple la profecía? España llega a la final y revive las señales del Mundial 2010
Deportes
Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini encabezarán la clausura del Mundial 2026