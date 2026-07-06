Durante los festejos en Paseo de la Reforma por el partido de futbol entre México e Inglaterra, la calle de Lancaster estuvo cerrada al paso vehicular y con presencia policíaca.

Con trafitambos colocados en la esquina de Reforma y Lancaster, donde el martes pasado se registró una aglomeración de personas durante la celebración por el triunfo de la Selección Nacional Mexicana en su encuentro contra Ecuador, el acceso a vehículos estuvo cerrado.

En la zona se observó a un elemento de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y otros cuatro de la Policía Preventiva. Además de trabajadores del Gobierno capitalino.

Sin embargo, el paso peatonal estaba permitido por la calle donde el pasado 30 de junio dos personas fueron aplastadas entre la multitud y tras ser trasladadas a un hospital, murieron por asfixia.

Trabajadores de unos sanitarios públicos instalados en la mencionada esquina relataron a EL UNIVERSAL, la mañana del miércoles 1 de julio, que en el sitio se registró una “estampida humana” en la que quedaron atrapadas cientos de personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.