Desde las 7:00 horas Celia, Juana y Miguel, provenientes de Michoacán, ocuparon un lugar en la explanada del Monumento a la Revolución para presenciar, a través de la pantalla instalada en el sitio, el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

Con mochilas, botanas, cervezas e impermeables, el grupo llegó 12 horas antes del inicio del encuentro para asegurar un espacio frente al escenario.

Aunque en los accesos existió restricción para el ingreso de bebidas alcohólicas, los tres amigos sacaron una cerveza de entre sus pertenencias y explicaron que forma parte de su pausa de hidratación. “Traemos nuestro impermeable y para nuestra pausa de hidratación”, expresó Juana mientras sostenía una cerveza.

A pesar de ser domingo, hubo quienes despertaron temprano para “asegurar un lugar frente a la pantalla”, como fue el caso de la señora Alma Rosa, proveniente del municipio de Chalco, Estado de México, quien antes del mediodía ya se encontraba sentada en una de las bancas de cemento de Paseo de la Reforma.

Junto a su familia, la mujer comentó que llegó a las 10:30 horas porque escuchó en las noticias que el aforo al Ángel de la Independencia sería controlado.

“Pensamos que tal vez no alcanzaríamos a llegar y queríamos asegurar un lugar frente a la pantalla, es donde mejor se ve y se pone mejor”, dijo.

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Desde Nicolás Romero, Estado de México, habitantes de la colonia Cántaros 3 se organizaron para salir en tres camiones rumbo al Ángel de la Independencia para sumarse a la concentración de aficionados.

“Vivimos en Cántaros 3, nos enteramos que había un tour para ir a ver el partido. Es padre, todos somos de colonias aledañas aquí y es padre que nos podamos juntar para eso”, comentó Giovana.

Con hieleras, bolsas de botanas y playeras de la Selección Mexicana, los aficionados partieron a la Ciudad de México por un costo de 150 pesos por persona, con viaje de ida y regreso.

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Los organizadores señalaron que la finalidad fue ofrecer una opción para acudir al Ángel de la Independencia y regresar a sus domicilios al concluir el partido de futbol.

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