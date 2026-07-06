Toluca, Méx.— Por presuntamente vulnerar los derechos humanos, los elementos de seguridad municipal concentran 123 quejas, a principios de junio del presente año, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

En este tiempo, la institución ha radicado 2 mil 202 quejas, concentrando los ayuntamientos 23% con un registro de 502 quejas y, de ellas, 123 refieren a elementos policiales, 106 de policía municipal y 17 de comisario (a) de Seguridad Municipal.

Ante este registro, el titular del organismo, Víctor Leopoldo Delgado Pérez señaló que es preocupante que quien debiera proteger a la ciudadanía sea acusada de violencia.

“La preocupación de la Codhem es el actuar de las corporaciones policiales de diversos municipios, desafortunadamente hemos advertido que cuando les corresponde o son solicitados ante una posible interacción o una manifestación se vulneran derechos humanos. Ellos están para dar seguridad, no para agredir”, dijo.

Recordó que han iniciado algunas quejas de oficio y durante este año han emitido al menos tres recomendaciones, dos dirigidas al ayuntamiento de Toluca por la vulneración al derecho a la libertad de manifestación pacífica, al derecho a la integridad y seguridad personal, ello tras los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre de 2025 durante una marcha en donde se registraron enfrentamientos entre participantes y elementos de seguridad, afectando también a periodistas.

Y otra al municipio de Atlacomulco por vulnerar el derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, a la legalidad y seguridad jurídica, al debido proceso en sede administrativa, a no ser sujeto de privación ilegal de la libertad, a la fundamentación y motivación y a una valoración y certificación médica.

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Esto, por un hecho ocurrido en febrero de 2024 en donde un hombre fue asegurado sin existir una causa legal suficiente, fue agredido por los policías y remitido a la Comisaría sin recibir la valoración médica inicial, precisó la institución.

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