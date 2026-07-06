Nezahualcóyotl, Méx.— La Ciudad de México, esta vez, no fue la cita mundialista. Los habitantes de Neza se reunieron en la explanada de la presidencia municipal para seguir el encuentro entre México e Inglaterra.

“Vivo a tres cuadras de aquí. Ya no quise desplazarme hasta Reforma o hasta el Ángel como en otras ocasiones. Esta vez busqué algo más práctico y cerca de mi casa”, comentó Juan Carlos Ramírez, vecino de la colonia Metropolitana.

“El pronóstico anunciaba agua y preferimos quedarnos en Neza. Sabíamos que el lugar cuenta con espacios cubiertos cerca y que la organización permitiría seguir el juego sin mayores problemas”, señaló Roberto Mendoza, de la colonia Vicente Villada.

“No quisimos arriesgarnos a un trayecto largo bajo el agua”, comentó Laura Sánchez.

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