La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que actualmente las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) son utilizadas por opositores para difundir la idea de que la popularidad de su gobierno va en caída.

“O sea, maestros de la CNTE, que son súper radicales, supuestamente, ahora, ¿quién defiende a los maestros de la CNTE? Pues toda la comentocracia que está en contra de nosotros, porque cuando la CNTE se movilizaba en sus buenas épocas, no salía en ningún periódico, no salía en la tele. Ahora sí, ahora sí sale en las primeras planas de los periódicos. Estos comentócratas o conductores que tienen sus redes sociales, dicen, miren: ya cayó la popularidad de la presidenta”, dijo.

La Mandataria federal indicó que por su gira presidencial de este fin de semana en Zacatecas, un grupo de maestros se manifestó durante un evento en Río Grande. Al encabezar la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum Pardo respondió a los maestros de la CNTE de Zacatecas que protestaban.

Lee también FGR alista detalles del piloto "El Jando" en caso de "El Mayo", dice Harfuch; informará sobre muerte de Melesio Cuén

"¡Ah, dicen por ahí los maestros que están mucho peor, imagínense! Ha aumentado cada año 10% el salario a algunos maestros", dijo ante la manifestación registrada el sábado pasado. Durante la conferencia matutina de este martes 14 de julio, la Jefa del Ejecutivo señaló:

“Entonces el evento en Río Grande y están afuera algunos maestros de la CNTE gritando, pues tienen derecho a manifestarse, nadie va ahí con la policía o la Guardia Nacional a decirles muévanse de ahí porque no son bienvenidos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero eran muy poquitos maestros”, consideró.

[Publicidad]

“Dicen que estábamos mejor antes, o sea, ¿estaban mejor con la reforma educativa de Peña Nieto?, ¿estaban mejor cuando el aumento salarial de los maestros era solo del 3%?, ¿estaban mejor cuando no había basificaciones a los profesores? Pero fue un diálogo que establecimos en el momento que ellos me dicen, pues yo contesto también, hay derecho. Pero estuvo muy bonito el evento”, señaló esta mañana.

em/apr