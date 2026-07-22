Integrantes del Movimiento Antorchista del Estado de México acudieron este martes 22 de julio a las instalaciones de EL UNIVERSAL para entregar una carta en la que denuncian falta de agua y seguridad, principalmente.

Fany Mendoza, representante del movimiento en el municipio de Nicolás Romero, aseguró que el documento recoge las principales necesidades planteadas en asambleas realizadas en comunidades, colonias, escuelas y organizaciones de la entidad.

Entre las demandas, dijo, se encuentran obras de drenaje, agua potable, electrificación, saneamiento, apoyos para el campo y otros servicios básicos que, afirmó, han sido integrados en un pliego petitorio entregado hace dos años al gobierno del estado.

Lee también Congreso CDMX impulsa nuevas sanciones por apología del maltrato animal

"Queremos obras y servicios para el campo, para la ciudad, para los estudiantes y para todo aquel que se une a los grupos de Antorcha. No estamos buscando ninguna refrenda personal ni posiciones para los dirigentes", expresó.

La representante sostuvo que la dirigencia estatal, encabezada por Abel Pérez Zamorano, buscó en diversas ocasiones ser recibida por autoridades estatales. De acuerdo con la representante Mendoza, tras una manifestación, hace aproximadamente ocho meses, se acordó un calendario de reuniones con distintas dependencias; sin embargo, afirmó que estas fueron canceladas y no fueron reprogramadas.

[Publicidad]

Ante esta situación, anunció que el Movimiento Antorchista prepara una nueva marcha en la capital mexiquense.

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc remite a 50 franeleros

"Nos sentimos lastimados porque nadie nos recibió. Somos mexicanos que pagamos impuestos y ejercemos nuestros derechos constitucionales. Lo único que pedimos es que nos reciban para dialogar", manifestó.

[Publicidad]

En la carta entregada a EL UNIVERSAL, el Movimiento Antorchista Mexiquense denuncia que miles de habitantes de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, La Paz e Ixtapaluca enfrentan problemas de acceso al agua potable, drenaje, servicios de salud, alimentación e inseguridad.

mahc