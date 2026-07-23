El consulado de México en Orlando informó que brinda acompañamiento y “seguimiento puntual" al caso de Juan Jairo Coronilla, mexicano que murió atropellado tras un encuentro con el Servicios de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en Florida y que estaba de vacaciones.

Como parte de las acciones de protección consular, el Consulado solicitó a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol) la realización de una investigación exhaustiva “que permita esclarecer las circunstancias de los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes”.

El consulado indicó que desde que se tuvo conocimiento del caso, personal consular estableció contacto con la familia para ofrecer apoyo, brindar orientación sobre los procedimientos correspondientes y dar seguimiento puntual al caso, “siempre con pleno respeto a las decisiones y al manejo del caso que la propia familia ha determinado”.

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Expuso que también se mantienen gestiones diplomáticas con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso y expresar la preocupación del Gobierno de México por circunstancias relacionadas con los procedimientos de detención y arresto que, en diversos casos, han derivado en consecuencias lamentables.

Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos, y reiteró su compromiso de brindarles el acompañamiento y la asistencia consular que requieran en estos momentos.

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“La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará dando seguimiento cercano a este caso y reafirma su compromiso de utilizar todos los instrumentos consulares, jurídicos y diplomáticos a su alcance para proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior”, se resaltó.

em/apr