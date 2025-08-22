Genaro Lozano: ¿quién es el nuevo embajador de México en Italia?; conoce su trayectoria

Recientemente se dio a conocer que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó, en fast track, el nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum en favor del periodista Genaro Lozano como embajador de México en Italia.

Claudia Sheinbaum y Genaro Lozano. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL y Cuatoscuro

La decisión se tomó tras una votación de 25 votos a favor y 9 en contra, por lo que de inmediato se convocó al comunicador a rendir la protesta de ley ante el pleno de la Comisión Permanente el pasado miércoles 20 de agosto.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Fausto Lozano Valencia es un periodista, activista y defensor de los derechos humanos y de los animales. Además, ha promovido los derechos de la comunidad LGBT en México.

Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde impartió clases de 2004 a 2013. También es candidato a doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York.

Desde 2007 ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, donde ha formado a generaciones de estudiantes en política y relaciones internacionales.

Su trayectoria en medios de comunicación incluye colaboraciones en Grupo Reforma y la conducción del programa Hora21 en Foro TV, además de liderar la mesa de debate Sin Filtro.

Durante las elecciones presidenciales de 2012, se convirtió en una de las figuras más visibles del movimiento estudiantil #YoSoy132, que surgió como respuesta a la cobertura mediática de ese proceso electoral. Su activismo lo llevó a participar en debates políticos y sociales en programas televisivos, consolidando su reputación como analista y comunicador.

Genaro Lozano fue ratificado como embajador de México en Italia el pasado miércoles 20 de agosto de 2025. Foto: X @genarolozano

Su trabajo editorial ha sido publicado en medios internacionales como The Washington Post, Esquire, Harper’s Bazaar, Monocle, Domus, Americas Quarterly, La Nación de Argentina, El Comercio de Perú, Gulf News de Dubái y El Imparcial, entre otros.

¿Qué dijo Lozano luego de ser ratificado como embajador de México en Italia?

Tras ser ratificado como embajador de México en Italia, Lozano compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró que trabajará con compromiso y responsabilidad por México.

“Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de servir al pueblo de México”, expresó.

Además, indicó que desempeñará sus funciones “con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México, el país de todos”.

akv