Salinas Pliego presume vacaciones en Malta con troleo a Andy López Beltrán; "gastando nuestro dinero y no el del pueblo"

El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a generar revuelo en redes sociales al compartir imágenes de sus vacaciones en Malta.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó su publicación, en el que lanzó una indirecta a Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, recientemente criticado por sus vacaciones de lujo en Tokio, Japón.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas compartió una imagen de sus vacaciones por el país europeo, donde se aprecia junto a su esposa María Laura Medina.

“Buenos días en México, seguimos de vacaciones de verano al mero estilo del Andy pero gastando nuestro dinero y no el del pueblo”, expresó el dueño de Banco Azteca, quien lanzó un comentario picante contra el morenista.

El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a generar revuelo en redes sociales. Foto: X

Andy López Beltrán lanza comunicado tras polémicas vacaciones en Tokio

El pasado 5 de agosto, Andy López Beltrán volvió a aparecer en redes sociales tras la difusión de imágenes que lo mostraban vacacionando en Tokio, Japón.

En un comunicado, el morenista aclaró que el viaje fue financiado con recursos propios.

“Como solicité e informé verbalmente en su momento a la Presidenta de nuestro partido, Luisa María Alcalde Luján, decidí tomar unas vacaciones en Japón, costeadas con mi propio dinero, luego de intensas jornadas de trabajo”, expresó López Beltrán.

Aunado a ello, arremetió contra “los hipócritas conservadores que solo suelen ver paja en el ojo ajeno y no viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnado de odio, clasismo y calumnias”.

En tanto, aseguró que se hospedó en un hotel donde pagó 7 mil 500 pesos diarios, incluido el desayuno.

Foto: Instagram

