Salinas Pliego lanza dardo a la 4T tras vacaciones lujosas; comparte video de AMLO hablando de austeridad

En los últimos días, varios miembros del partido Morena, fundado con la promesa de austeridad republicana y cercanía con el pueblo, han estado bajo escrutinio por disfrutar de vacaciones que contrastan con los principios que promovieron al llegar al poder.

Viajes al extranjero y hospedajes en hoteles de lujo han encendido el debate público sobre la congruencia entre el discurso y las acciones de ciertos funcionarios y legisladores del partido.

Uno de los casos que más atención ha recibido es el de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien fue captado en la ciudad de Madrid, España, en el restaurante Flor y Nata, ubicado dentro del hotel Rosewood Villa Magna.

Otro caso que generó comentarios en redes fue el de Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública. El funcionario fue fotografiado en Lisboa, Portugal, en el restaurante del hotel Pousada de Lisboa.

A estos casos se suma el del diputado Enrique Vázquez, quien fue grabado en el club nocturno “Lío”, en la isla de Ibiza, uno de los lugares más exclusivos del destino. El video fue difundido por el periodista Claudio Ochoa, colaborador del diario El Universal.

También se reportó la presencia de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, en el hotel Okura de Tokio. También fue visto saliendo de una tienda de la marca Prada, en el barrio Aoyama, una de las zonas comerciales más reconocidas de la capital japonesa.

Salinas Pliego lanza crítica a la 4T en medio de polémica por sus vacaciones de lujo

Estas vacaciones han sido criticadas por varias personas, entre ellas el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Por medio de una publicación, el magnate compartió un video donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador sale hablando sobre la necesidad de eliminar lujos y derroches en la administración pública.

En esa grabación, López Obrador enfatizó: "No al derroche, es un cambio en la forma de vida. No al dispendio, no al lujo. Que lo que tengamos se use para lo indispensable."

Ante ello, el "tío Richie" señaló con ironía que las actuales prácticas contradicen abiertamente ese discurso. Expresó que esta forma de actuar constituye una burla a la ciudadanía y criticó la gestión actual, usando términos como “criminales” y “mentirosos” para referirse a algunos de los protagonistas de estas polémicas.

"Que forma tan increíble de burlarse de la gente , no son iguales, estos son peores:Criminales, corruptos, ineptos, mentirosos, rateros y traicioneros con la gente a la que engañan diario", escribió.

Asimismo hizo alusión a la falta de información clara por parte de los involucrados, cuestionando la recurrencia con la que se afirma que “se investigará” cualquier hecho sin proporcionar resultados concretos.

