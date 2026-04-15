Nay Salvatori entrevista a alumna lesionada tras colapso de gradas en la Ibero; diputada se había burlado del accidente

Tras realizar una de las parodias más polémicas sobre el colapso de gradas en la Ibero, la diputada de Morena Nayeli Salvatori Bojalil, mejor conocida en TikTok como Nay Salvatory, entrevistó a Natalia, la alumna que se hizo viral por desaparecer durante el incidente.

La caída de decenas de alumnos durante una sesión de fotos en la Universidad Iberoamericana causó revuelo en redes sociales el pasado mes de febrero, luego de que los videos de familiares de los estudiantes que entraron en pánico se viralizaron.

El momento que desató una oleada de burlas y comentarios entre los internautas fue revivido por una de las alumnas en el podcast de la legisladora, quien detalló la amarga experiencia que tuvo al hacer mediático el accidente que la llevó a ser hospitalizada.

Leer también: Cometa C/2025 R3: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico?; conoce la fecha exacta

Critican a diputada Nay Salvatori tras mofarse del colapso de gradas en la Ibero. Foto: Captura de video

Nay Salvatori entrevista a alumna lesionada tras colapso de gradas en la Ibero

Tras hacerse viral la caída de los estudiantes, la reacción de un familiar de Natalia fue una de las más criticadas en redes sociales, al gritar su nombre con desesperación, pues la alumna desapareció por unos minutos durante el percance.

“Nos formamos, nos toca a las altas subirnos hasta atrás… si sentimos que estaba inestable el asunto, incluso empezamos a hacer bromas con que se cayera…”, mencionó Natalia.

Durante la plática con Nay, la joven contó que no la podían encontrar debido a que otra persona cayó encima de ella, además de algunas tablas de la estructura que medía más de dos metros aproximadamente.

“Se veía muy aparatoso porque mucha gente se quedó tirada en el perímetro lastimados”, señaló.

El accidente la llevó hasta el hospital, donde permaneció cuatro días, pues la joven relató que padecía problemas lumbares y que llevaba tiempo cuidándose: “Entré en estado de pánico porque lo primero que estaba en mi cabeza fue: me quedé sin caminar”.

Leer también: VIDEO: Tras picadura de araña, actriz de Gossip Girl pasa la noche en hospital de CDMX; muestra efectos del veneno

Con el relato de Natalia, Salvatori mencionó que el video que se hizo fue desde la perspectiva de los comentarios en redes sociales, sin imaginar el preámbulo de la situación: “Las personas no sabíamos que si había estado grave, que la altura era bastante y empezamos a jugar con ese tema“.

Aunado a ello, la diputada aprovechó la reflexión para ofrecer una disculpa por sumarse a la ola de burlas sobre lo sucedido en la Ibero: “Siento mucho lo que te hice sentir. Muchas veces los que hacemos contenido en redes sociales y más de humor, creemos que todo el mundo lo disfruta y, a veces no somos conscientes que esto puede herir”.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs