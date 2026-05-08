EL UNIVERSAL te invita a participar en el primer encuentro “Off The Record” junto con el columnista Héctor de Mauleón, en donde los asistentes podrán degustar un desayuno a su lado mientras se desarrolla una charla personal con el cronista. Además, los suscriptores de esta casa editorial tendrán acceso a un precio especial para participar en el evento.

La convivencia se llevará a cabo el próximo domingo 28 de mayo a las 10:45 horas dentro del restaurante The Capital Grille, ubicado en una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México, sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Quienes reserven los lugares disponibles compartirán la mesa con el Mauleón y podrán charlar con el periodista mientras disfrutan de un desayuno gourmet.

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¿Cuál será el menú del desayuno con Héctor Mauleón?

El menú que se degustará durante la mañana del 28 de mayo incluirá:

Jugo de naranja, toronja o verde

Fruta fresca de temporada

Dos opciones de plato fuerte: omelette de espinaca y queso mozzarella con guarnición de tocino o crepas de salmón y espinaca con salsa blanca.

Variedad de pan dulce y salado hecho en casa

Café americano o infusiones

Los suscriptores de EL UNIVERSAL tendrán acceso a un precio reducido. Para conocer los costos y reservar tu lugar, envía un mensaje de WhatsApp al 55 7960 9672 o llama a los teléfonos 55 5237 0800 / 55 9156 9157.

¿Dónde se ubica The Capital Grille?

Este restaurante, reconocido por sus cortes de res añejados y su carta de vinos galardonados, se ubica en avenida Paseo de la Reforma 250, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuenta con una terraza con una vista privilegiada y una atmósfera de sofisticación y elegancia que busca crear una experiencia gastronómica inolvidable. De lunes a viernes cuenta con servicio de 13 a 23 horas y el domingo de 13 a 18 horas.

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¿Quién es Héctor de Mauleón?

Héctor de Mauleón Rodríguez es un cronista y periodista mexicano autor de obras como La ciudad que nos inventa, La ciudad Oculta y 500 años de historia, obra que compila crónicas de la Ciudad de México, desde la época de la colonia hasta la actualidad.

Es fundador de los suplementos culturales Posdata y Confabulario. Además, en 2016, el cronista recibió el premio José Pagés Llergo por sus textos en los que denuncia el crimen organizado en la Colonia Condesa.

Mauleón escribe su columna En Tercera Persona de lunes a jueves en EL UNIVERSAL.

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