El caricaturista, Arturo Kemchs, y el colaborador de la sección de opinión, Javier Lozano, de EL UNIVERSAL, recibieron el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo 2024 en las categorías de Caricatura y Artículo de Fondo, respectivamente, que reconoce su trabajo periodístico en defensa de la libertad de expresión y la democracia.

En presencia de Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, ambos obtuvieron la presea de manos de Beatriz Pagés, presidenta de la Fundación José Pagés Llergo, quien reconoció su valentía para hacer su labor informativa con objetividad sin miedo a las repercusiones provocadas por incomodar al poder.

Asimismo, la también periodista expresó que “la República mexicana fue ultrajada por la reforma judicial diseñada y aprobada desde la venganza y el hambre de poder absoluto”, hecho por el que los periodistas y comunicadores hoy tienen un compromiso muy grande con la defensa de la verdad.

“El Premio José Pagés Llergo 2024 se entrega en uno de los momentos más oscuros de la vida del país. Cuando la República ha sido ultrajada por una reforma judicial diseñada y aprobada desde la venganza y el hambre de poder absoluto.

Someter a jueces, ministros y magistrados a los intereses de un proyecto político autocrático, más una ‘supremacía constitucional’ que coloca al partido en el poder por encima de la Constitución, constituye una de las amenazas más ominosas para los derechos humanos y la prensa libre.

“Hoy, son los juzgadores, mañana, no lo duden, los periodistas, los disidentes seremos - si no es que ya somos- víctimas de un proyecto político transexenal que necesita callarnos para seguir socavando los cimientos democráticos con total impunidad. Por eso, periodistas y comunicadores tenemos hoy un compromiso con el futuro. Que no se diga de nosotros -como sucedió durante el fascismo del siglo XX- que nos convertimos en cómplices y colaboracionistas del autoritarismo. Que gracias a nuestro silencio, a nuestra autocensura o a intereses mercenarios, los depredadores de instituciones y libertades lograron avanzar”, señaló Pagés Rebollar.

Luis Cárdenas, de MVS Noticias, recibió el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo en la categoría de Entrevista; el programa “Los Tres Ases”, de Atypical TV, con Emilio Álvarez Icaza, Paulina Rubio y Damián Zepeda fue merecedor de la presea en la categoría de Mesa Política; Manuel Feregrino fue ganador en la categoría de Conducción de Noticias por su programa en Radio Fórmula y Chumel Torres recibió la presea en la categoría de Humor Político por su programa “El Pulso de la República”.

También, Fernanda Familiar, de Imagen Radio, ganó el premio en la categoría de Periodismo Social; en Periodismo Digital, el ganador fue Ramón Alberto Garza de Código Magenta y, finalmente, María Amparo Casar recibió el reconocimiento en la categoría de Análisis Político.

El Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo es un reconocimiento instituido para recordar el legado del periodista José Pagés Llergo al periodismo libre e independiente. El objetivo de su entrega es reconocer a quienes han defendido desde su trinchera en radio, medios escritos, televisión y redes sociales, valores y principios democráticos.

A esta edición de la entrega de premios también asistieron María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional (FCN) y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, entre otras figuras de la vida pública del país.

La ceremonia fue dedicada a los trabajadores del poder judicial debido a que se mantienen en pie de lucha desde que inició la aprobación de las reformas al sistema de justicia mexicano, por ello asistió Patricia Aguayo, líder del movimiento de trabajadores; Juana Fuentes, jueza y directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces; Reynaldo Reyes Rosas, quien promovió el primer amparo contra el proceso legislativo de la reforma judicial y estudiantes que impulsaron las protestas en contra de dicha iniciativa desde sus universidades.

“Este premio que lleva el nombre de un periodista que decidió montarse en un Rocinante para defender el derecho a la verdad, quiere hacer una llamada de alerta: La libertad de expresión es el único contrapeso que hoy tiene México y tenemos que defenderlo, cueste lo que cueste.

“Si ya se adueñaron del Congreso con una sobrerrepresentación inconstitucional, si ya lograron socavar la independencia y la autonomía del Poder Judicial, no permitamos que pongan cadenas a nuestra conciencia. En medio de esta vorágine autoritaria, de esta locura populista, prensa libre y ciudadanía movilizada son los únicos bastiones que le quedan a la nación, no solo para resistir, no solo para evitar perder en su totalidad al país, sino para construir el mañana”, pidió Beatriz Pagés Llergo.

