Este miércoles se ordenó revocar la prisión preventiva a José Alfredo Cárdenas Martínez “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo.

El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez “El Altiplano”, Gregorio Salazar Hernández, fue el responsable de dar la orden, por lo que “El Contador” quedará en libertad.

La audiencia comenzó el 19 de noviembre a las 18:00 horas y concluyó el día 20 de noviembre a las 01:10 horas.

El juez determinó el cambio de medida cautelar bajo los argumentos de que, la autoridad ministerial no acreditó las causas que motivaron la prisión preventiva porque no refirió los hechos materia de extradición, no señaló investigación contra el extraditable en México y consideró que no existe riesgo de evasión, por lo que impuso:

Su presentación cada semana ante el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas; garantizar pago por cinco millones de pesos; tiene prohibido salir del país sin autorización judicial; entregar cualquier pasaporte y visas; prohibición de acercarse a la embajada de Estados Unidos de América, víctimas y/o familiares de trabajadores; vigilancia de autoridad supervisora, y la portación de un brazalete electrónico.

La autoridad judicial ordenó la inmediata libertad de “El Contador” en un plazo de 24 horas improrrogables a partir de la notificación al director del Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México y concedió cinco días para cumplimiento de las nuevas medidas, bajo apercibimiento de revocarlas en caso de inobservancia.

SSPC expone a juez Salazar Hernández por resoluciones

El Juez Gregorio Salazar Hernández ha sido cuestionado por otras resoluciones; en enero 2023 en conferencia matutina, el entonces subsecretario de Seguridad Pública Luis Rodríguez Bucio denunció que el Juez desestimó acusaciones de policías y ordenó libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, otro sobrino de Cárdenas Guillén, además se expuso que el juzgador determinó sobreseimiento del caso de cinco de 31 científicos acusados por el CONACYT por delincuencia organizada, “lavado de dinero” y corrupción.

El 01 de mayo 2023, el Juez ordenó la libertad de Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de SEGALMEX y a otros dos exfuncionarios de Liconsa, acusados del desvío de 400 millones de pesos en la compra de productos lácteos.

El 10 de septiembre de 2024 en conferencia matutina, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez expuso al Juez por ordenar la libertad de Janette Miriam Martínez, excolaboradora de Genaro García Luna, acusada de peculado y delincuencia organizada.

El 26 de septiembre de 2024, el Juez ordenó sobreseer el caso en contra del expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Gerardo Sosa Castelán, acusado de delincuencia organizada y “lavado de dinero”.

