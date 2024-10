El pasado martes 22 de octubre, suscriptores de EL UNIVERSAL vivieron una experiencia única al degustar vinos galardonados en el Concours Mondial de Bruxelles (CMB), un certamen enológico de gran prestigio que busca identificar los mejores vinos, ofrecer una guía de calidad a consumidores globales y promover el patrimonio vitivinícola.

Fue al interior de la única biblioteca vínica de la Ciudad de México, ubicada dentro del Wine Bar by CMB, donde los asistentes se acomodaron alrededor de una larga mesa para comenzar a degustar vinos de una calidad inigualable.

Manuel Negrete, sommelier mexicano con 12 años de experiencia, guió la cata de seis vinos galardonados en el CMB. Los aromas de frutas rojas maduras y especias se hicieron presentes en los paladares de los suscriptores al degustar el Cabernet Sauvignon Merlot Syrah de Radacini Reserve 20, cosechado en Moldavia.

Entre los vinos galardonados, destacó el Gewürztraminer de Vinaltura, originario de Querétaro. Negrete presentó esta bebida a los catadores, cuyo sabor único se revela mediante notas afrutadas de lichi, piña y maracuyá.

Para cerrar con broche de oro, los suscriptores degustaron platillos gourmet elaborados por el chef mexicano Daniel Nates, conocido por sus innovadoras creaciones sustentables con raíces en la cocina poblana.

El recorrido de sabores comenzó con una ensalada de sandía salada acompañada de vinagreta de camarón y jocoque seco. Luego, se sirvió una chalupa de mole poblano con foie gras, y el evento culminó con pan francés añejo, maridado con ron especiado y mantequilla de levadura tostada.

Wine Bar by CMB (Concours Mondial de Bruxelles) es uno de los recintos más exclusivos del mundo vitivinícola. Ubicado en Copenhague 23, en el corazón de la colonia Juárez, es el primer bar destinado a vinos que se encuentra a disposición de las bodegas ganadoras del CMB.

