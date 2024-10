La salud dental es fundamental en nuestra vida cotidiana. Una boca sana facilita la masticación y digestión adecuadas de los alimentos, además de favorecer la interacción social. Por otra parte, una buena higiene bucal refuerza la autoestima, pues una sonrisa atractiva puede influir positivamente en nuestras relaciones personales.

Por ello, EL UNIVERSAL ha organizado una charla con el Dr. Dai Lao Rodríguez, quien cuenta con una amplia trayectoria en odontología y cirugía oral, para ofrecer información confiable y de calidad sobre los implantes dentales.

La sesión se llevará a cabo en la plataforma Zoom el miércoles 23 de octubre a las 19:30 horas. Será exclusiva para suscriptores de El Gran Diario de México, quienes podrán acceder a través de sus beneficios Plus.

El Dr. Dai Lao Rodríguez estudió Cirugía Dental en la Universidad Anáhuac y tiene un posgrado en Odontología Estética y Odontología de Implantes por la Universidad de Nueva York. También participó en el Simposio de Implantes del Noreste en la Universidad de Harvard y es miembro del “Journal of Prosthetic Dentistry” y de la “Academy of Osseointegration”.

