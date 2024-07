A más de un mes de haber alcanzado la victoria como jefa de gobierno de la CDMX y a tres meses de distancia para asumir el cargo, Clara Brugada se convirtió en la segunda gobernante más votada de la capital del país con casi 2.9 millones de votos y superada únicamente por el triunfo de Miguel Ángel Mancera en 2012. Pero, ¿cómo podrá replicar lo logrado en Iztapalapa al frente de la Ciudad de México?

Ese fue el principal debate en el que se centraron los columnistas Hernán Gómez y Luis Cárdenas durante el evento “Retos del gobierno de Clara Brugada” exclusivo para suscriptores de EL UNIVERSAL.

“Clara es una líder distinta a lo tradicional, mujer de izquierda, una activista social de clase media que solo te la puedes explicar en su relación con movimientos sociales, con movilización de calle”, así la describió Hernán Gómez; ”un personaje que va a trabajar muy bien con el gobierno federal, pero que tendrá que resolver problemas sumamente complejos”, agregó Luis Cárdenas.

Los lectores escucharon atentamente el debate entre los analistas. FOTO: FERNANDA ROJAS

Con casi 30 años de trayectoria dentro del ejercicio político, Brugada se ha transformado en un fenómeno de aceptación social. Graduada como economista en la UAM Iztapalapa y formada en el barrio de San Miguel Teotongo, Clara entendió las necesidades de los ciudadanos lo que la llevó a alcanzar el máximo puesto político de la CDMX con las UTOPÍAS (Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y Armonía Social) como principal bastión de lucha y prueba de su interés por el bienestar social.

“Las UTOPÍAS son prueba de que Clara no es una política más dedicada a decir palabras bonitas y grandilocuentes, sino una gobernante con un proyecto político creativo y palpable. Son pequeños oasis que te enseñan un camino posible, que demuestra que es viable hacer cosas distintas, fuera de la caja y la lógica burocrática”, aseguró Gómez.

A lo que Cárdenas respondió: “No es menor lo que hizo (Clara) en Iztapalapa, no es menor el tema de las UTOPÍAS y no es menor la manera como ganó; pero como jefa de gobierno tendrá que enfrentarse a problemas como el Metro, el asunto del agua, temas de vialidad y seguridad; ya no tiene pretextos”.

Pese a la experiencia de haber estado tres periodos al frente de Iztapalapa, tras los que logró llevar a la alcaldía fuera del top 10 de los municipios más violentos del país, los cuestionamientos sobre la injerencia que tuvo AMLO en su triunfo no se hicieron esperar.

“Sin el fenómeno ‘lopezobradorista’ no sé si Clara Brugada hubiera ganado y esto lo llevamos viendo desde hace seis años en Veracruz, como respuesta a la 4T”, apuntó el autor de la columna “En la Mira”.

Ante lo que Gómez reviró: “Iztapalapa no es cualquier alcaldía, es muchísimo más difícil de gobernar que otras y eso ya pone a prueba a cualquiera. Logró reducir la inseguridad, que no es poca cosa, gracias a la coordinación con instancias del gobierno central”.

“Clara fue capaz de liberar una enorme cantidad de recursos para hacer obra pública gracias al ahorro que logró al no tercerizar los servicios de la alcaldía sino darlos directamente desde la misma, lo que le permitió ahorrar hasta el 30%. Si esa experiencia la réplica en Ciudad de México, apostará por la creación de empresas públicas”.

Contrapuestos en puntos de vista, más sobre el futuro que sobre quién es y qué ha logrado Clara Brugada; Luis Cárdenas y Hernán Gómez ahondaron en la libertad con la que se va a desempeñar la jefa de gobierno electa al frente de la CDMX.

“Clara tiene todo para ser una gran gobernadora y ojalá sea así, pero creo que ella como los diputados y los senadores, no se van a mandar solos” aseveró Luis Cárdenas dejando una pregunta sobre la mesa “¿Clara va a ser gobernadora o regente?”.

Durante aproximadamente dos horas de charla, el debate fue enriquecido con las intervenciones de los asistentes quienes aprovecharon para recordar la controversial participación de Rafael Acosta Ángeles “Juanito” en la “victoria” de Clara Brugada en 2009, la posible apertura de los fideicomisos y la eficacia de los programas sociales, característicos de la 4T.

Este último tema fue el que desató la polémica, ya que Hernán indicó: “No es ayudar a la gente, son derechos”, a lo que Luis Cárdenas contestó: “Yo sí soy seguidor de la meritocracia; creo en los programas sociales, pero no deberían ser para siempre”.

Los columnistas de EL UNIVERSAL acordaron en que se necesitan ciudadanos interesados por informarse, preocupados por lo que está sucediendo y que, desgraciadamente, es una minoría a la que le interesan los asuntos públicos por lo que agradecieron la asistencia y participación de los suscriptores al evento realizado el pasado 4 de julio, quienes se dieron cita para disfrutar de sus beneficios Plus.

