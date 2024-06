Nostálgico, auténtico, frívolo, práctico, realista, pero sobre todo, la viva imagen de un político nacido y formado en el seno de Atlacomulco, Estado de México, así describió Mario Maldonado al expresidente Enrique Peña Nieto durante la presentación de su libro Confesiones desde el Exilio: EPN, ante los suscriptores de EL UNIVERSAL Plus.

“A mí me parece que EPN ha sido el presidente más mediático y polémico de México, por eso sabía que (el libro) iba a ser del interés de la gente”, confesó Maldonado durante la convivencia en las instalaciones del periódico EL UNIVERSAL, el pasado jueves 6 de junio, a la que se dieron cita media centena de asistentes.

Nuestros lectores Plus se dieron cita con Mario Maldonado, acompañados de un invitado, para conocerlo, resolver inquietudes y hasta obtener un libro autografiado, gracias a sus beneficios como suscriptores. FOTO: GERMAN ESPINOSA

Desde no saber nadar por ser de Toluca hasta la traición que sintió de su grupo más cercano, con quien hoy no tiene contacto, el “símbolo sexual” convertido en exgobernador del Estado de México y expresidente de nuestro país, dejó entre ver su lado tanto humano como político durante las tres entrevistas que nuestro columnista llevó a cabo durante 2022 y 2023 para dar origen al segundo libro de su carrera: Confesiones desde el Exilio: EPN.

“Si ustedes me preguntan: ¿EPN pactó o no con AMLO? Mi respuesta es: sí. Él mandó interlocutores con los operadores de Andrés Manuel para decirle que él no se metería en la elección presidencial” así lo manifestó Maldonado a la vez que compartió a los suscriptores cómo fue que Peña Nieto confesó, en una de sus tres entrevistas, que lo orillaron a proponerle a Carlos Slim ser candidato del PRI a la presidencia pese a que “él estaba convencido de que el triunfo de López Obrador sería arrollador”.

Festejando su cumpleaños 38, de la única forma que los periodistas saben celebrar: trabajado, Mario Maldonado no sólo compartió los detalles, barreras, retos y hasta curiosidades de escribir este libro sobre Peña Nieto, sino que también se dio la oportunidad de recibir comentarios, resolver preguntas, dedicar libros y hasta ser felicitado por los suscriptores que, semana a semana, leen su columna de manera religiosa.





