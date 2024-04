Peña Nieto: el libro, las reacciones y el contexto

Esta semana estará disponible en la mayoría de las librerías del país el libro “Confesiones desde el exilio: EPN”, editado por Planeta México y escrito por este periodista, en el que se desvelan los secretos, los escándalos y las declaraciones más explosivas del último presidente priísta: el que regresó a ese partido al gobierno tras 12 años de alternancia política, luego de más de 70 años de hegemonía del PRI, y quien le dio paso a la izquierda por primera vez en la historia mediante lo que se considera un pacto político implícito con Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena.

Desde la semana pasada que comenzó su distribución, el libro ha sido retomado por buena parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales, además de agentes políticos de todos los partidos, y por el por el propio presidente López Obrador, quien admitió varias de las reuniones que vienen reseñadas en el manuscrito, de voz del expresidente mexicano, pero no reconoció abiertamente ni dio detalles de la más reciente, que fue el viernes 15 de septiembre del 2023, vía WhatsApp, para agradecerse mutuamente y autoelogiarse.

"Eso sí es importante, porque tiene todo el derecho de expresarse", declaró el mandatario a pregunta expresa sobre el libro.

"Yo no hablé con él hasta después de la elección, ya que fui presidente electo, hablamos creo que en dos o tres ocasiones. Personalmente estuve aquí (se refiere a Palacio Nacional) en dos ocasiones y luego lo invité a la casa y comimos. Tres veces", declaró López Obrador.

"Y por teléfono, en ese entonces, sí, como dos o tres veces, porque estábamos viendo lo del tratado y lo de la transición", añadió.

Los detalles sobre cómo se lograron los diversos encuentros con Peña Nieto en Madrid, España, y cómo accedió a hablar por primera vez ante un periodista, on the record, en Punta Cana, República Dominicana, de la mayoría de los temas espinosos de su sexenio como Presidente y con revelaciones que han sido motivo de titulares en muchos medios de comunicación, vienen expuestos en el libro que, como se expone en su introducción, no es una biografía, mucho menos autorizada, sino un trabajo periodístico que pretende examinar y revelar a uno de los personajes más mediáticos y polémicos de la política mexicana.

Según fuentes cercanas al expresidente y a su primer círculo, el libro ha generado mucho revuelo en el entorno y familia de Peña Nieto, entre otras cosas por el reconocimiento en torno a que tanto grupos políticos como empresariales supuestamente quisieron “chingarlo” y derrocarlo del gobierno para llamar a elecciones antes de que cumpliera dos años en el cargo, luego de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y tras la investigación periodística sobre la llamada Casa Blanca.

Lo mismo por revelaciones sobre las pláticas con López Obrador y las advertencias respecto a empresarios; el relato de cómo se vivió en Los Pinos la visita de Donald Trump a México; las pugnas internas en su gabinete; la definición del candidato del PRI a la Presidencia en el 2018; y el reconocimiento de que AMLO iba a ganar las elecciones por que había “picado piedra” durante muchos años.

“La verdad de las cosas es que la elección ya la tenía ganada López Obrador. Muchos me recriminan, porque querían que evitara a toda costa que ganara, pero ¿qué querían que hiciera?”, reconoció el expresidente en exclusiva para el libro “Confesiones desde el exilio: EPN”.

Muchos se preguntan la razón por la que el libro, que comencé a trabajar en julio del 2022, salió a la luz unos meses antes de las elecciones de junio del 2024. La respuesta obedece únicamente a los tiempos editoriales y de producción. No obstante, las revelaciones del expresidente tocan prácticamente a todos los partidos políticos y a personajes de todos los niveles e ideologías, sobre todo algunos de los que firmaron el Pacto por México, entre ellos Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien tiene abiertas investigaciones sobre Peña Nieto, al igual que la Fiscalía General de la República, las cuales siguen abiertas “por si se ofrecen”, según confesó el presidente para el libro “Confesiones desde el exilio: EPN”.

Posdata 1

Aunque trascendió que el candidato asesinado en Tamaulipas, Édgar Ramos Ferretiz, no tenía escoltas al momento de ser atacado, y que había enviado al menos tres oficios, en mayo y junio de 2023, al secretario General de Gobierno de la entidad para volver a solicitarla, la Fiscalía tamaulipeca dio a conocer que sí contaba con seguridad de militares y marinos.

Tres de estos integrantes de las Fuerzas Armadas lo acompañaban al momento que fue atacado. Uno de ellos persiguió al agresor e hizo seis disparos contra este, sin alcanzarlo.

La escolta del candidato se contrató desde el 24 de febrero, según las pesquisas de la Fiscalía.

Por lo pronto, policías de Investigación de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas informaron que detuvieron a Eliud Guadalupe ‘M’ por el homicidio del candidato panista.

A la letra, en la tarjeta informativa de la Fiscalía de Tamaulipas se expuso que “el subteniente Francisco Aranda Calderon, integrante de la escolta de seguridad del candidato asesinado, informó que el presidente municipal Edgar Noé Ramos Ferretiz y candidato a la reelección de Ciudad Mante lo contactó por medio de una llamada telefónica, porque lo había recomendado Hermenegildo Reyes Carbajal, adscrito a la Guardia Estatal, manifestando que lo habían recomendado porque había servido en el Estado Mayor Presidencial, a lo cual le interesaban mis servicios y si podía conseguir un equipo con cinco mas”.

Posdata 2

En medio del segundo debate entre los candidatos a gobernar la Ciudad de México se ventiló información sobre presuntos vínculos de la morenista Clara Brugada con el gobierno de Felipe Calderón, el cual al parecer no sólo la apoyó para registrar en 2007 su Unión de Colonos de San Miguel Teotongo como una Organización de la Sociedad Civil constituida, sino que le destinó más de 1.5 millones de pesos para obras culturales en aquella zona de Iztapalapa.

La relación entre la última administración panista federal y la actual aspirante a la Jefatura de Gobierno no prosperó del todo en aquel momento, según los registros oficiales, porque la asociación que llegó a dirigir Brugada nunca presentó reportes de operaciones o de donativos recibidos, ni siquiera los recursos que le destinaron y dejaron constancia desde el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Del otro lado, el candidato opositor Santiago Taboada sigue enfrentando las acusaciones de los morenistas por su presunta participación en el llamado “Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez”, sustentadas en diversas carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, controlada por Morena.

La indagatoria, que involucra hasta el momento a unos 140 edificios de la demarcación gobernada por más de una década por los panistas, ha llevado a proceso a 15 funcionarios públicos, entre ellos al exalcalde Christian Von Roerich.

La cercanía que marcan las encuestas en la intención de voto de los candidatos a gobernar la capital augura que surgirán muchas más revelaciones y acusaciones cruzadas entre la candidata y el candidato.

Posdata 3

Acapulco sigue consolidando su recuperación. Con la realización de dos eventos, la 87 Convención Bancaria y el Challenger del Mundo Tennis Open, en el puerto se generó un impacto económico positivo, al registrar una ocupación hotelera promedio entre el 80 y 90% en la zona diamante y una derrama económica directa de al menos 22 millones cuatrocientos mil pesos.

Solo la reunión de los banqueros que se lleva a cabo todos los años tuvo una participación estimada de 2 mil 500 personas, entre congresistas y acompañantes que fueron testigos de que Acapulco sigue su recuperación y seguirá siendo sede de eventos de primer nivel.

Por cierto, esta fue la última convención de bancos para Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, y en su discurso de clausura de la reunión anual de banqueros no tuvo más que elogios para el sector financiero del país. Lo mismo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien agradeció a los organizadores que regresaran la Convención que el año pasado se fue a Mérida, Yucatán.

