Antes de convertirse en campeona mundial de ciclismo de pista, Yareli Acevedo tenía otro sueño: convertirse en médico cirujano.

La mexicana, quien actualmente se encuentra en proceso de titulación de la carrera de Administración que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo que aprender desde muy joven a dividir su tiempo entre los salones de clase y los entrenamientos de alto rendimiento.

“Al principio, cuando yo era chiquita, jugaba mucho con todas estas partes de médico y doctora. Entonces, era mi sueño ser médico cirujano”, recordó la cuatro veces medallista en Santo Domingo 2026 en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, su entrenador detectó cualidades especiales en ella y le hizo ver que combinar una carrera tan demandante como lo es Medicina con el ciclismo de alto rendimiento sería complicado, debido a que ambas disciplinas son muy demandantes y necesitan entrega total.

“Mi entrenador vio muchas cualidades en mí para el ciclismo. Entonces, me ayudó y me dijo de manera muy sincera: ‘Si entrenas bien, llevamos un proceso bien, podrías hacer muy buenas cosas, pero si estudias la carrera de medicina, va a estar muy complicado’”, contó la capitalina.

Yareli Acevedo realizó entonces un examen de aptitudes y actitudes para encontrar una alternativa académica que pudiera combinar con su carrera deportiva.

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El resultado la llevó hacia la Administración, una rama que se acopla a su estilo de vida y, que además, la satisface mucho.

“Vi que en administración era muy buena. Me gustó mucho la carrera. Encontré en el marketing un área de oportunidad para mí, tanto personalmente como en el deporte”, explicó la ciclista nacional.

Pero combinar ambas actividades estuvo lejos de ser sencillo para Acevedo. Mientras otros universitarios podían dedicar sus días a clases, trabajos y convivencia con sus compañeros, ella tenía que encontrar espacios entre entrenamientos, competencias, viajes y recuperación para no rezagarse tanto en el conocimiento como en las calificaciones.

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“Yo no hice cuatro años de licenciatura, como normalmente lo hace un universitario, fueron muchos más años llevando a la par el estudio y la competencia y el alto rendimiento. No vivir mi etapa de universitaria me dolió”, expresó.

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