Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el del Tesoro, Scott Bessent, volvieron con la prensa desde Turquía en el avión señuelo utilizado ante una amenaza atribuida a Irán, mientras que el de Guerra, Pete Hegseth, regresó con el presidente estadounidense, Donald Trump, en un vuelo secreto, desveló la cadena CBS.

Rubio y Bessent viajaron en el avión que fue identificado públicamente como Air Force One aunque no transportaba al mandatario y sabían del plan secreto para que Trump cambiara de aeronave a su regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara el pasado julio, según fuentes conocedoras citadas por la CBS.

Además de Hegseth, también acompañaron a Trump los asesores de la Casa Blanca, Natalie Harp, Walt Nauta y Dan Scavino.

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El presidente estadounidense utilizó el nuevo avión presidencial donado por Qatar para viajar a Turquía, sin embargo a su vuelta anunció que regresaría en el antiguo Air Force One "por los viejos tiempos", sin mencionar motivos de seguridad.

The Washington Post desveló esta semana que el presidente había embarcado primero en la nave presidencial pero después fue transportado a escondidas en un camión de catering a otro avión militar secreto, ante la posibilidad de un ataque por parte de Irán, en guerra con Estados Unidos desde febrero.

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Trump declaró este martes que se limitó a acatar la recomendación del Servicio Secreto ante la polémica de que se utilizara como señuelo el avión presidencial con prensa y personal de la Casa Blanca a bordo.

"Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas. Los presidentes que no lo son no reciben amenazas. Y creo que yo soy el que más. Nadie ha hecho más que yo en casi seis años", justificó el presidente al ser preguntado por qué los periodistas fueron en el avión señuelo".

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Algunos de esos periodistas confirmaron el martes que desconocían la maniobra y que durante el vuelo recibieron instrucciones de mantener las ventanillas bajadas, algo inusual durante estos vuelos.

El presidente estadounidense suele viajar acompañado por un equipo de reporteros, conocido como el "pool" de la Casa Blanca, que documenta sus movimientos.

En el año 2000, una maniobra similar se llevó a cabo con Bill Clinton aunque los miembros de los medios fueron informados del operativo en tiempo real.

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