El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que su país discrepa del plan respaldado por Estados Unidos que prevé el desarme del movimiento islamista Hamas y la posterior retirada de Israel del territorio palestino.

El pasado jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un sorpresivo acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye el desarme de Hamas y la retirada israelí.

El movimiento islamista, que gobierna Gaza desde 2007, confirmó horas después que aceptaba ese plan.

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En un video publicado en sus redes sociales el martes por la noche, Netanyahu dijo que el equipo de Trump "cree que puede lograr el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza".

"Estamos verificando esto. Nos enviaron un borrador: no estuvimos de acuerdo con él, no es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios", agregó.

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Netanyahu se reunió el lunes con la Junta de Paz respaldada por Estados Unidos y recibió garantías de que el ejército israelí solo estaría obligado a abandonar sus posiciones actuales en Gaza después de que Hamas se desarme.

Sin embargo, el primer ministro israelí se encuentra bajo una creciente presión de sus socios de coalición de extrema derecha para que rechace el acuerdo.

El miércoles, el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir dijo que el ejército israelí seguirá "actuando de manera proactiva" en la Franja de Gaza, que ocupa en más de un 60%.

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"No permitiremos que se forme una amenaza en nuestras fronteras, como la que conocimos el 7 de octubre de 2023", y que provocó la guerra, dijo Zamir durante una visita a sus tropas en el territorio palestino.

Dos ministros de extrema derecha solicitaron el martes una nueva votación sobre el plan porque consideran que se aleja de lo debatido inicialmente.

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El gabinete de seguridad israelí, del que forman parte los ministros de Finanzas, Betsalel Smotrich, y de la Colonización, Orith Struk, había aprobado el plan de Trump que prevé, entre otras cosas, el despliegue de tropas internacionales de mantenimiento de la paz en la Franja de Gaza.

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Netanyahu está en plena campaña para las primarias dentro de su partido, el Likud, de cara a las elecciones del 27 de octubre, que se anuncian reñidas.

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La petición de los dos ministros debe interpretarse "como una maniobra de campaña" para presionar a Netanyahu, dijo Tal Elovits, investigador del centro de reflexión israelí Molad.

En la práctica, Israel tiene complicado rechazar el plan dado el aislamiento del país en la escena internacional.

"Netanyahu no tiene otra opción más que escuchar al único amigo que le queda en la comunidad diplomática", es decir, Trump, estimó Elovits.

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