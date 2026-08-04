Gaza. La ciudad de Gaza realizó este martes el entierro masivo de 112 miembros de una misma familia, incluidos niños, cuyos cadáveres fueron recuperados de entre los escombros el pasado domingo, pese a que el ejército israelí bombardeó sus casas hace casi tres años.

Se trata del mayor funeral de integrantes de un solo núcleo familiar en la historia reciente de Gaza, según la familia afectada, los Abu Sharia al Hasaina, y el servicio de emergencias Defensa Civil.

Centenares de gazatíes asistieron hoy al cortejo fúnebre, como parte de un acto solemne en el que los restos mortales fueron primero alineados entre casas y edificios derruidos, para finalmente recibir sepultura en nichos colectivos.

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El funeral comenzó a las 11:00 hora local (8:00 horas GMT) en una de las viviendas familiares, ubicada en la zona de Zalacini (ciudad de Gaza) y, progresivamente, los cuerpos fueron colocados en parihuelas con banderas palestinas, flores y algunas fotografías y llevados al cementerio Al Mamdani.

Defensa Civil desglosó en un comunicado que la mayoría de los fallecidos perecieron en un bombardeo israelí el 22 de noviembre de 2023.

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Entre los restos sepultados hoy figuran los de 44 niños, nueve ancianos y siete personas discapacidad, aunque no todas las 112 víctimas pudieron ser identificadas. Siete núcleos familiares desaparecieron por completo, ya que ninguno de sus miembros sobrevivió.

Yusuf Basam Abu Sharia, portavoz oficial de la familia, aseguró a EFE que sus allegados han sufrido "cinco masacres" desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas y milicias afines atacaron en suelo israelí y desataron una ofensiva que persiste en la Franja.

"Mis familiares iban de una casa a otra, luego a una tercera, y finalmente todos fueron bombardeados juntos en una sola vivienda. ¿Qué crimen habían cometido?, ¿Por qué todos fueron asesinados? Su único 'delito' fue querer permanecer en sus hogares", dijo Abu Sharia.

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El portavoz familiar también hizo hincapié en la grave descomposición en la que hallaron los cuerpos, e incidió en que en algunos casos ni siquiera encontraron restos óseos.

Solo ahora se están recuperando lentamente los restos de personas muertas en los feroces primeros meses de la guerra, ya que un frágil alto el fuego que entró en vigor en octubre permite que estos esfuerzos avancen en partes de la devastada Gaza. Foto: AFP

"Lo que enterramos son montones de huesos"

"Hoy nos resulta imposible identificar los cuerpos de nuestros mártires. Lo que enterramos son montones de huesos; no podemos saber a quién pertenece cada uno", concluyó Basam Abu Sharia.

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El proceso de recuperación de los cuerpos se inició en 2023, pero ha sido en el último mes cuando se ha agilizado, después de que Israel permitiera a la Defensa Civil usar durante unas 2 mil horas una excavadora y una pala ruedas alquilada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Pese a ello, aún quedan otros 41 cadáveres de esta misma familia por localizar.

Israel prohíbe la entrada de materiales de reconstrucción y maquinaria pesada a Gaza, atendiéndose a una extensa lista de bienes restringidos que las organizaciones humanitarias califican de arbitraria.

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"Este es un momento de inmensa tragedia, mientras una pregunta persiste: ¿Qué sucederá con el resto de las familias?, ¿qué será de las otras 8 mil personas cuyos cuerpos aún permanecen atrapados bajo los escombros de los edificios destruidos en toda Gaza?", expresó Mahmud Basal, portavoz de Defensa Civil gazatí, en declaraciones a EFE desde la Franja.

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En la ceremonia de despedida de las 112 personas también participaron decenas de niños que ondeaban banderas, colocaban flores o disponían las mortajas, así como otros tantos prefirieron seguirla desde la parte superior de algunos edificios aledaños destrozados por fuego israelí.

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El Ministerio de Salud gazatí del gobierno de Hamas ha documentado la muerte de más de 73 mil 370 personas en el enclave palestino, incluidos unos 20 mil menores de edad, además de contabilizar 174 mil 230 personas heridas desde el 7 de octubre de 2023.