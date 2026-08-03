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Rabat. Marruecos alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria, dijo este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que añadió que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida".
"Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida", dijo la fuente en un encuentro con un grupo de agencias de prensa internacionales.
La misma fuente dijo que Marruecos está "decepcionado" con las reacciones de algunos políticos españoles, a los que acusó de instrumentalizar la crisis por intereses electorales, pero afirmó que la coordinación con el gobierno español sigue siendo estrecha.
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Madrid ha evitado criticar a Rabat por la llegada de más de 50 mil migrantes a Ceuta, que algunos analistas interpretaron como una forma de Marruecos para presionar a España.
Las autoridades españolas señalaron a bandas criminales de difundir rumores de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre inmigración permitiría un paso más fácil a los migrantes.
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Sin embargo, algunos analistas han sugerido que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, archienemiga de Rabat.
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Los ministros de Interior de la UE programaron una videoconferencia este martes para abordar la situación.
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