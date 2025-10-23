En el mundo de la panadería, nunca dejamos de sorprendernos, pues los maestros del pan siempre están innovando y lanzando propuestas atractivas e innovadoras.

Y a veces ni siquiera tiene que ser algo super elaborado o una receta disruptiva, basta con que sea bonito y llame la atención de los comensales.

Ese es el caso de la conchasúchitl o cempasuconcha que está conquistando las redes sociales. Hoy en Menú te contamos dónde comer estas conchas de cempasúchil que además están hechas con masa de pan de muerto.

¿Qué son las conchas?

Según el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, las conchas son uno de los panes dulces más comunes de todos. Tienen una forma semi esférica y a la pasta con la que se decoran se le hacen líneas para que asemejen conchas de mar.

Menciona Apolonio Cruz, panadero de Pastelería Ideal, en entrevista con Metrópoli, que una concha bien hecha se mantiene suave hasta por ocho días.

Este dulce bizcocho es, de acuerdo con el chef José Lulo Ubaldo, un legado del porfiriato, época en la que "emigraron a estas tierras panaderos de Italia y Francia, trajeron nuevas técnicas".

¿Dónde comer conchas de cempasúchil?

Las simpáticas conchas de cempasúchil son una de las muchas creaciones de Jonathan Barrera, la mente maestra detrás de este y otros éxitos de Bestcake CDMX.

Esta panadería en la CDMX solo hace ventas sobre pedido, así que deberás anticipar tu compra ara poder disfrutar de estas bonitas conchas de cempasúchil. Se hacen entregas a domicilio en la zona metropolitana y puedes ir a recoger tus conchas de cempasúchil en su punto de entrega en Iztapalapa, muy cerca de la FES Zaragoza.

La concha de cempasúchil tiene la particularidad de que está hecha con masa de pan de muerto por lo que podrás saborear todo el espíritu de la temporada de una forma vistosa y creativa.

¡Pero ahí no terminan las sorpresas!

¿Qué otras conchas tienen en Bestcake CDMX?

Los panes de Bestcake CDMX son como una celebración a la cultura mexicana. Gran parte de sus panes, y conchas, tienen formas y diseños alusivos a elementos representativos mexicanos.

Bajo la etiqueta de "meximalismo" Jonathan Barrera exhibe sus panes en forma de xoloitzcuintle o de colibrí. Claro que los favoritos de la casa son las conchas con diseño, de entre las cuales destacan las de dioses prehispánicos, de jaguar, de tamal, de trompo de pastor, y las de talavera.

¡Corre a hacer tu pedido!

