Ante la afluencia de personas que se espera en restaurantes, bares y cafeterías con motivo de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó los principales derechos de quienes acudan a estos establecimientos para consumir alimentos y bebidas.

En un comunicado señaló que los comercios están obligados a proporcionar información clara sobre los productos y servicios que ofrecen, exhibir los precios con impuestos incluidos y en moneda nacional, además de especificar las condiciones de las promociones y las características de los alimentos y bebidas.

Profeco también indicó que, cuando exista una reservación, los establecimientos deben respetar la fecha y hora acordadas, sin imponer condiciones adicionales ni realizar prácticas discriminatorias. Asimismo, si el cliente realizó un pago anticipado, el proveedor no puede negarle el servicio ni exigir un consumo mínimo.

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La dependencia recordó que las personas consumidoras tienen derecho a elegir libremente lo que desean consumir, siempre que ello no represente un riesgo para su salud o seguridad.

¿Dejar propina, si o no?

Respecto a la propina, la Procuraduría reiteró que se trata de una gratificación voluntaria y que ningún establecimiento puede exigir su pago ni incluirla de forma obligatoria en la cuenta.

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Además, advirtió que cobrar una comisión por pagar con tarjeta constituye una práctica contraria a la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que recomendó revisar cuidadosamente el ticket antes de realizar el pago para identificar posibles cargos indebidos.

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La Procuraduría del Consumidor también exhortó a las personas consumidoras a presentar una queja ante la autoridad en caso de detectar irregularidades durante su visita a restaurantes, bares o cafeterías.

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