La segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria estará concluida en julio de 2027 y duplicará la capacidad de abastecimiento de agua para Ciudad Victoria, Tamaulipas, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la Conferencia del Pueblo.

El proyecto forma parte del Plan Nacional Hídrico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y es considerado una obra prioritaria por el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, ya que permitirá fortalecer la seguridad hídrica de la capital del estado y garantizar el suministro para las próximas décadas.

El subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Felipe Zataráin Mendoza, explicó que la línea de conducción se encuentra prácticamente concluida y que la siguiente etapa contempla la construcción de dos plantas de rebombeo y un tanque de almacenamiento, infraestructura indispensable para la entrada en operación del sistema.

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"La línea de conducción está prácticamente terminada. Vamos a licitar dos plantas de rebombeo y un tanque de almacenamiento, y estimamos que la obra estará concluida alrededor de julio del próximo año", señaló.

Agregó que, de manera paralela, el gobierno de Tamaulipas construye la planta potabilizadora que complementará el sistema hidráulico, por lo que ambas obras avanzan con calendarios similares.

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"El gobierno del estado está encargado de la potabilizadora y lleva prácticamente los mismos tiempos, por lo que esperamos arrancar todo el sistema en julio del próximo año", indicó.

Segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria estará lista en julio de 2027 (06/07/2026). Foto: Especial

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Una vez concluidas las obras complementarias, el Acueducto Guadalupe Victoria entrará en operación para atender la creciente demanda de agua potable en Ciudad Victoria, mediante un esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal y estatal.

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Zataráin Mendoza destacó que el proyecto se desarrolla dentro del presupuesto originalmente autorizado, sin incrementos derivados de modificaciones extraordinarias en los contratos.

La segunda línea del acueducto contempla una inversión superior a 2 mil millones de pesos, con recursos federales y estatales. La infraestructura incluye 54 kilómetros de conducción desde la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, una nueva obra de toma, equipos de bombeo, tanques de almacenamiento, cárcamos y la planta potabilizadora que construye el gobierno estatal.

Con esta obra, la capacidad de suministro de agua potable aumentará de 750 a mil 500 litros por segundo, lo que beneficiará a más de 300 mil habitantes y permitirá asegurar el abastecimiento de agua para la capital tamaulipeca durante las próximas décadas.

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