Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Sheinbaum llama a estudiantes a decir no a las drogas y terminar la preparatoria; visita CBTis 296 en el Edomex

Sheinbaum llama a estudiantes a decir no a las drogas y terminar la preparatoria; visita CBTis 296 en el Edomex

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer el avistamiento de una ballena azul con albinismo en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto, en . Esto representa un "hito sin precedentes" debido a la condición extremadamente rara dentro del reino de los cetáceos.

Por medio de un comunicado, la Conanp detalló que este avistamiento no tiene precedentes dentro de la biología marina y la conservación de este cetáceo en ya que solo se presenta en apenas el 0.0025% de las ballenas jorobadas.

El albinismo es una condición genética hereditaria que resulta en la ausencia total o parcial de melanina, el pigmento responsable del color en la piel, ojos y pelo.

La observación de esta ballena blanca recuerda a la conocida obra del escritor Herman Melville, "Moby Dick", un libro que narra las travesías marinas del capitán Ahab y su incansable lucha por cazar al cachalote blanco que le arrancó la pierna.

Lee también

Captan ballena azul con albinismo en Baja California Sur (07/03/2026). Foto: X (@CONANP_mx)
Captan ballena azul con albinismo en Baja California Sur (07/03/2026). Foto: X (@CONANP_mx)

"Migaloo" y "Galón de Leche", los otros avistamientos de ballenas blancas

De acuerdo con la Conanp a través de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte y del Parque Nacional Bahía de Loreto, los registros más famosos de ballenas blancas se limitaban a otras especies.

En 1991 frente a las costas de Australia, se avistó la "icónica" ballena jorobada Migaloo y años más tarde, en 2008, se observó el "Galón de Leche", una ballena gris albina observada y filmada en Baja California Sur. En 2016, "Galón de Leche", fue vista nadando con su cría de color normal.

Lee también

Temporada de ballenas en Bahía de Loreto

Ballena azul. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Ballena azul. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La actual temporada de ballenas (Balaenoptera musculus) en Bahía de Loreto "ha superado expectativas científicas y turísticas", según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quién además compartió que se ha logrado identificar al menos a 30 ejemplares distintos de ballena azul en el Área Natural Protegida (ANP).

Este año los ejemplares están navegando y alimentándose a distancias cortas de la costa, lo que no solo facilita la observación, sino que indica un ecosistema marino saludable y productivo. Además de las ballenas azules, también hay presencia de ballenas de aleta.

La ballena azul está catalogada a nivel internacional como “En Peligro” (Endangered - EN) en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mientras que en México la especie está incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría “Pr” (Sujeta a Protección Especial).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]