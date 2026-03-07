La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer el avistamiento de una ballena azul con albinismo en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur. Esto representa un "hito sin precedentes" debido a la condición extremadamente rara dentro del reino de los cetáceos.

Por medio de un comunicado, la Conanp detalló que este avistamiento no tiene precedentes dentro de la biología marina y la conservación de este cetáceo en México ya que solo se presenta en apenas el 0.0025% de las ballenas jorobadas.

El albinismo es una condición genética hereditaria que resulta en la ausencia total o parcial de melanina, el pigmento responsable del color en la piel, ojos y pelo.

La observación de esta ballena blanca recuerda a la conocida obra del escritor Herman Melville, "Moby Dick", un libro que narra las travesías marinas del capitán Ahab y su incansable lucha por cazar al cachalote blanco que le arrancó la pierna.

Captan ballena azul con albinismo en Baja California Sur (07/03/2026). Foto: X (@CONANP_mx)

"Migaloo" y "Galón de Leche", los otros avistamientos de ballenas blancas

De acuerdo con la Conanp a través de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte y del Parque Nacional Bahía de Loreto, los registros más famosos de ballenas blancas se limitaban a otras especies.

En 1991 frente a las costas de Australia, se avistó la "icónica" ballena jorobada Migaloo y años más tarde, en 2008, se observó el "Galón de Leche", una ballena gris albina observada y filmada en Baja California Sur. En 2016, "Galón de Leche", fue vista nadando con su cría de color normal.

Temporada de ballenas en Bahía de Loreto

Ballena azul. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La actual temporada de ballenas (Balaenoptera musculus) en Bahía de Loreto "ha superado expectativas científicas y turísticas", según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quién además compartió que se ha logrado identificar al menos a 30 ejemplares distintos de ballena azul en el Área Natural Protegida (ANP).

Este año los ejemplares están navegando y alimentándose a distancias cortas de la costa, lo que no solo facilita la observación, sino que indica un ecosistema marino saludable y productivo. Además de las ballenas azules, también hay presencia de ballenas de aleta.

La ballena azul está catalogada a nivel internacional como “En Peligro” (Endangered - EN) en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mientras que en México la especie está incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría “Pr” (Sujeta a Protección Especial).

